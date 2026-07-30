Британские десантники пересели на электробайки: в Украине такая техника давно стала оружием войны

В ходе недавних учений Rhino Bizz военнослужащие 2-го батальона Парашютного полка (2 PARA) продемонстрировали новые подходы к обеспечению мобильности воздушно-десантных противотанковых взводов.

Как сообщает Британская армия на своем ресурсе, 16-я десантно-штурмовая бригада совместно с канадскими военными отработала ведение "боевых действий" в условиях, когда на учебном поле боя доминируют беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Тихо, быстро, эффективно

Одним из ключевых элементов учений стала концепция Recce-Strike, объединяющая средства разведки, наблюдения и поражения в единую сеть с применением элементов искусственного интеллекта. Это позволяет быстрее обнаруживать и уничтожать цели на больших расстояниях.

В рамках этой концепции противотанковый взвод передвигался на электрических мотоциклах. Как отмечают британские военные, такой транспорт обеспечивает целый ряд преимуществ: он движется почти бесшумно, позволяет быстро менять позиции и перевозить необходимое снаряжение.

Украина доказала миру: в современной войне малозаметные и мобильные средства передвижения могут быть столь же ценными, как тяжелая боевая и логистическая техника. Фото: army.mod.uk

Это были только учения

Во время 96-часовых учений беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы производили поиск целей на территории британского учебного центра BATUS в канадском Саффилде. После их обнаружения противотанковый взвод обеспечивал огневую поддержку наступающей пехоты, используя перевозимые на квадроциклах гранатометы.

" Электробайки дают нам мобильность и повышают живучесть, расширяя район, в котором мы можем вступать в бой с противником. Как десантники, мы относимся к легкой пехоте и традиционно передвигаемся пешком. Однако использование электромотоциклов значительно увеличило нашу мобильность. Теперь мы можем продвигаться дальше и быстрее, чтобы вступать в бой с противником на большем расстоянии от собственных позиций, – объяснил сержант, заместитель командира противотанкового взвода британской армии Шон Никол.

Мотоциклы адаптируют для воздушного десанта

По данным британской армии, воздушно-десантные войска в течение года испытывали несколько моделей электрических мотоциклов. Это позволило военнослужащим усовершенствовать навыки управления и выработать новые тактические приемы их применения.

Совместно с Королевскими военно-воздушными силами были разработаны процедуры десантирования мотоциклов на парашютах. Предполагается, что это позволит противотанковым подразделениям действовать вместе с десантом с первых минут операции и обеспечивать его огневую поддержку.

Квадроциклы и мотоциклы все чаще появляются в программах по модернизации армий мира и британцы здесь в пионерах – совместные учения с канадцами подтвердили результативное значение этих машин. Фото: army.mod.uk

Для Украины это уже не эксперимент

На самом деле, для украинских военных электрические велосипеды и мотоциклы давно перестали быть экзотикой. Их начали активно использовать еще в 2022 году, когда стало ясно, что бесшумный транспорт дает существенное преимущество во время разведки, доставки боекомплекта, рейдовых действий и быстрой смены позиций. О применении таких машин в боевых условиях редакция Авто24 неоднократно писала.

Первоначально внимание привлекли украинские электровелосипеды Delfast, на которых мобильные группы перевозили противотанковые комплексы NLAW. Впоследствии на фронте появились и военные электробайки. Eleek Atom Military, специально адаптированы для нужд сил обороны.

Украинские производители заявляли, что главными преимуществами такого транспорта Есть почти бесшумное движение, отсутствие теплового следа от двигателя внутреннего сгорания, высокая маневровость и возможность быстро покинуть позицию после выполнения боевого задания.

Преимущества аккумуляторного байка WolfStorm отечественной компании "Укрспецконсалтинг" – бесшумность работы, отсутствие теплового следа и высокая маневровость. Фото: Укрспецконсалтин

В течение 2023 – В 2025 годов номенклатура такого транспорта только расширялась. В армию начали поступать электрические мотоциклы и даже специализированные стоячие электроскутеры латвийского производства Mosphera, используемых для быстрого подвоза боеприпасов, работы диверсионно-разведочных групп и выполнения других задач там, где шум бензинового двигателя может стоить жизни. Об этом также сообщал Авто24.