Британские инспекторы начали тесты нового Hyundai IONIQ 9 в качестве патрульных авто

Как сообщает Carscoops, новые машины проходят суровую оценку на скоростных автомагистралях и основных дорогах класса А в Англии. Эти автомобили получили традиционную ливрею повышенной видимости со светоотражающими наклейками и мощными системами аварийного освещения.

Энергопотребление и хитрая батарея

Помимо низкопрофильной светодиодной панели на крыше дополнительные проблесковые маячки вмонтированы в заднее стекло, зеркала, бампер и двери багажника. Также на борту есть программируемое светодиодное табло, система видеонаблюдения и 100-ваттный мегафон.

Весь этот арсенал требует серьезных затрат энергии, что, как правило, является критической проблемой для электромобилей. Тем не менее, специалисты компании Richell Vehicle Conversions, которые занимались переоборудованием, нашли элегантное решение и установили в тестовые. IONIQ 9 отдельную вспомогательную аккумуляторную систему емкостью 240 Ач.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Запас хода и полномочия инспекторов

Дополнительная батарея работает независимо от основного тягового аккумулятора на 110 кВт-ч, но вес оборудования и аэродинамика неизбежно повлияют на паспортный запас хода в 620 километров. Спасает ситуацию то, что IONIQ 9 построен на 800-вольтовой архитектуре, которая обеспечивает сверхбыструю зарядку на трассе.

Хотя снаружи эти кроссоверы напоминают полицейские машины, дорожные инспекторы являются гражданскими лицами и не принадлежат к полиции Великобритании. Они имеют право останавливать и регулировать движение, перекрывать полосы на автомагистралях для безопасности, но не могут арестовывать водителей или обыскивать авто.