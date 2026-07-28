Британские волонтеры пригнали для ВСУ Nissan, Ford, Mitsubishi и другие автомобили

В релизе Львовской обладминистрации модели не указано, но с фото видна красочная палитра техники по типу, среди которых пикапы, внедорожники, кроссоверы и легкие коммерческие фургоны. Вчера и сегодня техника уже поэтапно отправляется из волонтерского хаба в армейские подразделения.

На опубликованных фотографиях можно узнать несколько Ниссан Навара, Форд Ranger, Mitsubishi Outlander, Fiat Doblo Cargo, а также фургон семейства Renault Trafic. Все автомобили прибыли в Украину на британских номерных знаках, то есть конвой проделал путь собственным ходом.

Какие автомобили передали

Основу партии составляют полноприводные пикапы Nissan Navara и Ford Ranger, давно зарекомендовавшие себя в Вооруженных силах Украины только по положительному впечатлению.

Обе модели оснащаются рамной конструкцией, дизельными двигателями объемом 2,5-3,2 литра (в зависимости от модификации), имеют грузоподъемность около тонны и могут буксировать прицепы массой до 3 тонн.

Во Львов британские волонтеры пригнали собственным ходом 20 автомобилей для подразделений Сил обороны. Фото: Львовская ОВА

В конвой также вошел кроссовер Mitsubishi Outlander, который часто используют как штабной или медицинский автомобиль, а также упомянутые выше фургоны Fiat Doblo Cargo и Renault Trafic, пригодные для перевозки снаряжения, оборудования, беспилотников, ремонтных комплектов или эвакуации раненых.

Не только автомобили

Кроме транспортных средств британские благотворители привезли генераторы, планшеты, медицинские средства и другую гуманитарную помощь для украинских военных подразделений.

Проект "Пикапы для мира" основал британский фермер Марк Лерд, поддерживающий Украину с 2014 года. Его главная идея – передавать украинским военным пикапы и другие автомобили, заполненные гуманитарными грузами, которые по прибытии сразу отправляются в боевые подразделения.