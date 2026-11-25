Как сообщает издание Carscoops, руководство бренда уже составило шорт-лист потенциальных площадок для будущего завода. Поскольку времени до запуска в 2028 году остается немного, компания рассматривает исключительно готовые предприятия, а окончательного победителя назовут в ближайшие месяцы.

Все свои автомобили британская марка собирает во Франции на бывшем заводе компании smart в городе Гамбах. Однако логистика становится слишком дорогостоящей, учитывая, что львиная доля клиентов находится за океаном.

Почему переезд стал неизбежным

Главным катализатором для смены стратегии стали потенциальные импортные тарифы, которые обещает ввести администрация Дональда Трампа. Именно из-за этих финансовых рисков конкуренты из JLR недавно заключили соглашение со Stellantis о выпуске моделей Defender в США, а Audi анонсировала строительство собственного завода в Джорджии за 4 миллиарда долларов.

Американские покупатели надеются, что локализация производства поможет снизить стоимость агрессивных вездеходов, хотя сам производитель таких обещаний пока не давал. Сегодня базовый внедорожник INEOS на рынке США стоит от 73 745 долларов, а за пикап придется выложить не менее 86 390 долларов, что делает их значительно дороже аналогов от Ford, GM и Toyota.

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Технический арсенал

Независимо от типа кузова, все американские версии оснащаются 3,0-литровой рядной турбошисткой от BMW, выдающей 282 лошадиные силы и 450 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей тягу на все четыре колеса.

История INEOS