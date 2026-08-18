Брюссельская служба пожарной и экстренной медицинской помощи приписала в депо Киева свои машины

Пожарные автоцистерны размещены на шасси Mercedes-Benz Atego с бельгийскими специальными надстройками. Правда, модификации не указаны, они здесь разные.

Слева на фото угадываются черты Mercedes-Benz Atego 1429, справа – два автомобиля старшего поколения Atego, которые по конструкции соответствуют распространенным в бельгийских пожарных службах Atego 1325 F с надстройками Vanassche.

То есть, это не просто транспорт для перевозки оборудования. Это – полноценные пожарные автомобили, рассчитанные на оперативный выезд экипажа и работу прямо на месте пожара.

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Что они могут

Машины не новые, уже опробованы временем, но в добротном техническом состоянии. Atego 1429 – это грузовое пожарное шасси с 6,4-литровым дизельным двигателем мощностью около 290 л. и полной массой около 14 тонн. Для таких пожарных машин характерна автоматическая трансмиссия, двойная кабина и специальная надстройка с пожарным оборудованием.

Две машины старшего поколения – Atego 1325 F. Для таких бельгийских пожарных автомобилей этой версии характерны 6,4-литровый дизель мощностью около 245 л.с., масса под 13,5 тонны и автоматическая коробка передач.

Комплектация может отличаться в зависимости от конкретного автомобиля. В близких бельгийских Atego 1325 F с надстройками Vanassche использовались резервуары примерно на 2000 литров воды, пожарные насосы и рукава для быстрой подачи воды.

Пожарных автомобилей много не бывает, и эти три единицы спецтранспорта от бельгийцев усилят пожарное депо столицы существенно. Фото: мэрия Киева

Почему это важно для Киева

Для спасателей такая техника – это, прежде всего, дополнительные экипажи и возможность быстрее реагировать на вызовы. После российских атак пожарным часто приходится одновременно работать на нескольких локациях: тушить возгорание в жилых домах, промышленных объектах и автомобилях, ликвидировать последствия падения обломков, спасать людей и разбирать поврежденные конструкции.

Каждая дополнительная исправная пожарная машина позволяет быстрее сформировать необходимое количество экипажей и не оставлять без резерва другие районы города.

Брюссель помогает Киеву с начала войны

Брюссель поддерживает Киев с первых месяцев полномасштабного вторжения.

За это время столица Бельгии передавала Киеву кареты скорой помощи, пожарные автомобили, генераторы и медицинское оборудование. Киевские медики проходили стажировку в Брюсселе, а украинские и бельгийские спасатели обменивались опытом.

Бельгийская сторона также помогала киевским медучреждениям оборудованием для лечения и реабилитации раненых.

Теперь в Киев прибыли еще три пожарных автомобиля – техника, которая будет непосредственно работать на защите жителей столицы. Передача машин явилась очередным примером практической поддержки Киева со стороны Брюсселя.

В мирное время эти автомобили трудились на улицах бельгийской столицы. Теперь они помогут киевским спасателям реагировать на пожары и последствия российских атак. Для столицы это не просто гуманитарная помощь, а дополнительный ресурс для спасения людей и защиты города.