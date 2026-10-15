Броневик для самых горячих точек: чем удивляет 12-местный SVI MAX SWAT на базе грузовика Isuzu

Как сообщает официальный сайт производителя SVI Engineering, премьера обновленного многоцелевого тактического автомобиля состоялась на авиабазе Waterkloof в Претории во время масштабной выставки Africa Aerospace and Defence.

В этом году мероприятие собрало 287 компаний из 33 стран, но именно этот броневик привлек большое внимание специалистов охранного, армейского и правительственного секторов. Украинских производителей на этом форуме не было, но наши дипломаты, в т.ч. посол в Южно-Африканской республике, на открытии выставки побывали.

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Шасси выбирали взвешенно

В основе вездехода лежит проверенное временем шасси полноприводного грузовика Isuzu FTS 750 SWA. Под капотом работает 7,8-литровый линейный шестицилиндровый турбодизель, выдающий 176 кВт мощности и солидные 706 Нм крутящего момента.

Чтобы тяжелая машина адекватно ехала и не требовала от водителя сверхусилий, двигатель подружился с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 2500.

На переднем плане выставочного подиума в африканских армейских цветах стоят машина переднего края MAX Recon 6x6, а на заднем – 12-местный броневик MAX SWAT. Фото: SVI Engineering

Благодаря 300-миллиметровому клиренсу и запасу хода около 600 километров, этот аппарат готов к серьезному бездорожью и длительным патрулированиям.

Броня, спасающая жизнь

Вместо стандартной кабины Isuzu разработчики установили специально изготовленный бронированный монококковый корпус, просто прикручиваемый болтами к раме. Он обеспечивает уровень защиты EN1063 BR6, то есть гарантированно выдерживает обстрел из штурмовых винтовок калибра 7,62, включая АК-47.

На выставке AAD 2026 года показали упрощенный армейский салон для работы в военной среде, но предыдущая полицейская версия имеет более комфортные кресла. Фото: SVI Engineering

Интересной фишкой конструкции является плоское баллистическое стекло со встроенными бойницами. Оно прикручено к оконным рамам болтами, поэтому в случае повреждения во время атаки его можно максимально быстро и дешево заменить в полевых условиях.

Универсальный солдат

Внутри MAX SWAT с комфортом размещается экипаж из 12 человек в полной экипировке.

Машина-универсал для охраны границ, разгона толпы, тактического наблюдения и полноценных штурмовых военных операций. Фото: SVI Engineering

Грузоподъемность в 2500 килограммов позволяет брать на борт кучу дополнительного оборудования. По желанию заказчика на броневик ставят вспомогательную силовую установку, питающую наземные радары или мощные тепловизоры без запуска основного двигателя.