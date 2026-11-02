Бронированная крепость на 15 тонн: чем удивляет новый инкассаторский Mercedes-Benz Actros от украинских мастеров

Как сообщает официальный сайт компании REFORM, новый спецавтомобиль разработан специально для банков и финансовых учреждений, нуждающихся в перевозке больших объемов наличности или ценных бумаг.

Вместо привычного сплошного броневика инженеры применили комбинированный подход: защитили только кабину экипажа, а грузовой отсек оставили стандартным.

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Ходовая стандартная, чего не скажешь о кабине

Базой для этого гиганта явилось надежное трехосное шасси Mercedes-Benz Actros 2636 L с колесной формулой 6×4. Под капотом работает проверенный 10,7-литровый дизель OM470, выдающий 360 лошадиных сил и солидные 1800 Нм крутящего момента.

Всю эту тягу переваривает роботизированная коробка на 12 передач вперед и 4 назад. Благодаря 500-литровому топливному баку машина может спокойно проехать более тысячи километров без дозаправки, что критически важно для междугородных рейсов.

Инкассаторский Mercedes-Benz Actros от компании REFORM. Фото: REFORM

Броня и удобство загрузки

Кабина экипажа получила серьезную баллистическую защиту класса ПЗСА-3. Это означает, что броня и стекло гарантированно выдерживают обстрел из автоматов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также избавляют от обломков ручных гранат типа Ф-1 или РГД-5.

Главная фишка грузового отсека – мощный гидроборт. Эта гидравлическая платформа позволяет инкассаторам загружать тяжелые паллеты с деньгами прямо с уровня земли, поэтому искать стационарную эстакаду или рампу больше не нужно.

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Благодаря такой конфигурации габаритная длина автомобиля уложилась в 9,5 метра.

" Специальное исполнение согласовывается по техническому заданию с учетом назначения автомобиля, погрузки и условий работы экипажа, – отмечают разработчики.

При этом полезная нагрузка после установки всей брони и спецоборудования составляет не менее 15 тонн.

Автомобиль совмещает бронированную кабину экипажа ПЗСА-3, небронированный грузовой отсек и гидроборт. Фото: REFORM

Опыт создания спецтехники

Напомним, ранее мы писали, что у компании REFORM уже есть серьезный опыт работы с тяжелым бронированием. Недавно отечественные мастера превратили классический внедорожник Toyota Land Cruiser 79 в защищенную спецмашину для мобильных групп саперов.

Также, как сообщалось на нашем сайте, сам производитель Mercedes-Benz готовит радикальные изменения для своей тяжелой техники. Вскоре строительные и специализированные грузовики бренда начнут оснащать неожиданно широкими кабинами для комфорта водителей.