Бронированный монстр на базе Dodge RAM: ВСУ получат новый отечественный пикап UATGYURZA-01

Эта восьмитонная машина способна перевозить до двух тонн груза и пятерых бойцов, обеспечивая им высокий уровень противоминной и баллистической защиты на передовой.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, разработкой и производством новинки занимается украинское оборонное предприятие, уже имеющее солидный опыт создания техники для фронта. Главной фишкой проекта стало использование шасси одного из самых надежных гражданских пикапов – Dodge RAM 5500

Благодаря такой базе автомобиль компании УкрАрмоТех сохранил понятный гражданский алгоритм управления, что значительно упрощает подготовку водителей. При этом бронезащита здесь вполне серьезная: корпус выдерживает попадание шаров по стандарту STANAG 4569 уровня 2, а днище защищено от подрыва мин по уровням 3а и 3b.

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Фронтальное изображение бронеавтомобиля UAT.GYURZA-01. Фото: УкрАрмоТех

Технические характеристики и оборудование

Несмотря на солидный вес более восьми тонн, UAT.GYURZA-01 демонстрирует отличную динамику и развивает скорость более 110 км/ч. Запаса горючего хватит на серьезные марш-броски: до 1000 километров асфальтом или около 800 километров тяжелым бездорожьем.

Машину буквально набили современными системами для выживания в боевых условиях. В базовой комплектации предусмотрены камеры внешнего наблюдения, комплекс радиоэлектронной защиты, мощная лебедка и автоматическая система пожаротушения моторного отсека и кабины.

Бронепикап UAT.GYURZA-01 создан для ВСУ, правоохранительных и разведывательных органов, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями. Фото: УкрАрмоТех

При необходимости комплектацию можно расширить. Производитель предлагает установка системы полуавтоматической подкачки шин, фильтровентиляционной установки и дополнительных противообломочных экранов.

Пополнение автопарка ВСУ

Напомним, что это не первая интересная новинка для украинских военных за последнее время. Ранее оборонное ведомство уже допустило к эксплуатации отечественный бронеавтомобиль Десна, который эксперты окрестили украинским аналогом легендарного Хамви благодаря низкому силуэту и высокой проходимости.

Параллельно Минобороны и кластер оборонных инноваций Brave1 испытывают украинские дистанционно управляемые баги.. Первые закрытые тестирования техники провели военнослужащие "Спецподразделения Тимура" ГУР, непосредственно управлявшие машинами и предоставившие производителям свои замечания. Разработчики уже вносят необходимые изменения и планируются новые испытания.

Роботизация войска набирает обороты: по делу– дистанционно управляемые баги. Фото: сайт Минобороны Украины

Такие машины рассматривают прежде всего как способ уменьшить риск военных при выполнении опасных задач. Роботизированный транспорт может использоваться для логистики, эвакуации и других операций, где присутствие человека непосредственно на машине не обязательно. По данным Минобороны, с начала 2026 года количество миссий наземных роботизированных комплексов выросло в 3,3 раза, а только в августе они выполнили более 25 тысяч логистических и эвакуационных задач.