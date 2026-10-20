Бросают вызов Uber: в США запустили новое такси на 500 вьетнамских VinFast со штатными водителями

Как сообщает издание Motor1, официальный старт работы нового сервиса состоялся 13 октября и компания сразу охватила не только сам мегаполис, но и соседний округ Оранж. Клиенты могут вызвать машину тремя способами: через фирменное приложение, позвонив по горячей линии или просто поймав свободное авто на улице.

Весь стартовый автопарк состоит исключительно из пятиместных электрических кроссоверов VinFast VF 8. Это означает, что каждая поездка совершается с нулевым уровнем выбросов, что является весомым аргументом для экологически сознательных калифорнийцев.

Штатные работники вместо фрилансеров

Фундаментальное отличие Green SM от привычных нам Uber или Lyft заключается в подходе к персоналу. Компания самостоятельно покупает и обслуживает машины, а водители приходят на полноценную смену, вместо того чтобы включать приложение в свободное время на собственном авто.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Перед тем как взять первого пассажира, каждый из полутысячи сотрудников проходит строгий отбор и одинаковое обучение. Американская руководительница Green SM Хоанг Тхань Ханг подчеркнула, что это не просто замена автопарка, а попытка построить доверие с клиентами шаг за шагом.

"Другая половина уравнения– это качество обслуживания компании и целенаправленное взаимодействие с клиентами",– отметила топ-менеджер. По ее словам, такой подход опирается на предполагаемые графики и гарантированные работодателем льготы, что выгодно отличает сервис от нестабильных заработков в гиг-экономике.

Цены и жесткая конкуренция

Относительно стоимости проезда тарифы рассчитываются в зависимости от времени и расстояния, а первые обзоры сравнивают их с прайсом на услугу Uber Comfort. Чтобы быстро привлечь аудиторию, новичкам предлагают обильные скидки: минус 50 процентов на первые пять поездок и специальную подписку Green Pass с ежемесячными ваучерами.

Стоит отметить, что Лос-Анджелес стал первым рынком для Green SM в США, хотя сеть стартовала во Вьетнаме еще в 2023 году. Сейчас компания планирует расширять штат и нанимать новых местных водителей, ведь конкуренция на рынке Южной Калифорнии безумна.– здесь уже активно работают беспилотные роботы. Waymo One и электрифицированные парки того же Uber.