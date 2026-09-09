Брутальный дизайн и цена от 22 тысяч долларов: BYD зажег новый внедорожник в стиле Defender

О появлении первых шпионских фотографий новинки сообщает издание Electrek. Фотографии, первоначально появившиеся на китайском портале Autohome, демонстрируют закамуфлированный тестовый прототип с квадратными формами кузова.

Авто станет младшим братом уже известной модели Ti 7, которая на внутреннем рынке продается под суббрендом Fang Cheng Bao как Tai 7.

Хотя машина позиционируется как более доступная альтернатива, зрительно она совсем не выглядит маленькой. Для украинских водителей, которые ищут вместительную машину для плохих дорог, такой формат всегда интересен.

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Ожидается, что это будет просторный пятиместный внедорожник, в отличие от семиместного старшего брата. На крыше тестового образца уже можно разглядеть лидер, намекающий на серьезный набор современных систем активной безопасности и помощи водителю.



Старший брат новинки– BYD Ti 7 / Источник: Electrek - Feed

Цена и гибридные технологии

Официальные технические характеристики компания еще не раскрыла, но ценовое позиционирование уже вырисовывается. Если старшая модель Ti 7 в Китае стоит от 26 500 долларов, то новый Ti 6 будут просить ориентировочно 22 000 долларов (около 150 000 юаней).

За эти деньги покупатель получает полноценный рамный дизайн, откровенно копирующий британский Defender, но по цене хорошо укомплектованного кроссовера B-класса.

Относительно двигателей можно ориентироваться на агрегаты старшей модели BYD. Ti 7 предлагается в качестве чистого электромобиля или плагина-гибрида (PHEV).

Гибридная версия использует 1,5-литровый турбомотор и три электродвигателя общей мощностью 402 лошадиные силы. Батарея на 35,6 кВтч позволяет проехать исключительно на электричестве более 100 километров, чего вполне хватает для ежедневных поездок по городу без капли бензина. Глобальная премьера новинки ожидается в ближайшее время.

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