Брутальный рамник или семейный люкс: Scout показал новый внедорожник с запасом хода 800 километров

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Scout Traveler Trail-ready
Как пишет издание Motor1, американский бренд Scout Motors наконец-то показал, как будет выглядеть их новый внедорожник Traveler. На выставке в Колорадо дебютировали сразу два концепта на одной базе, но с кардинально разным характером. Версия Mountainside ориентирована на "тихую роскошь" и семейные путешествия, в то время как Trail-ready – это внедорожник с лебедкой, силовыми бамперами и зубастыми шинами для жесткого бездорожья.
Электричка, которая не боится блекаутов
Самое интересное прячется под капотом. Scout предложит не только электромобиль с запасом хода около 560 км, но и версию Harvester. Фактически это электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV), где бензиновый агрегат работает как генератор. Благодаря генератору общий запас хода превысит 800 километров, что позволяет спокойно ехать куда угодно, не привязываясь к розеткам.
Что по технике и дизайну
Mountainside получил 22-дюймовые диски, премиальную кожу и вставки из переработанного ореха в салоне. Trail-ready выглядит строже: 18-дюймовые диски с бедлоками, 35-дюймовая грязевая резина, усиленная крыша с дополнительным светом и салон из прочной кожи, которую легко мыть. Производитель обещает клиренс более 30 сантиметров и способность тянуть прицеп весом более 3 тонн. Это прямая заявка на конкуренцию с классическими рамными внедорожниками, а не обычными городскими кроссоверами.
Когда ждать и сколько стоит
- Серийное производство стартует на новом заводе в Южной Каролине в 2027 году, а первые клиенты получат свои машины поближе к 2028 году. Стартовый прайс обещают удержать на уровне до 60 000 долларов.
- Компания уже собирает депозиты по 100 долларов. Судя по спросу, первыми на конвейер станут именно версии с бензиновым генератором.