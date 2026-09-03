Брутальный рамник или семейный люкс: Scout показал новый внедорожник с запасом хода 800 километров

Как пишет издание Motor1, американский бренд Scout Motors наконец-то показал, как будет выглядеть их новый внедорожник Traveler. На выставке в Колорадо дебютировали сразу два концепта на одной базе, но с кардинально разным характером. Версия Mountainside ориентирована на "тихую роскошь" и семейные путешествия, в то время как Trail-ready – это внедорожник с лебедкой, силовыми бамперами и зубастыми шинами для жесткого бездорожья.

Электричка, которая не боится блекаутов

Самое интересное прячется под капотом. Scout предложит не только электромобиль с запасом хода около 560 км, но и версию Harvester. Фактически это электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV), где бензиновый агрегат работает как генератор. Благодаря генератору общий запас хода превысит 800 километров, что позволяет спокойно ехать куда угодно, не привязываясь к розеткам.

Что по технике и дизайну

Mountainside получил 22-дюймовые диски, премиальную кожу и вставки из переработанного ореха в салоне. Trail-ready выглядит строже: 18-дюймовые диски с бедлоками, 35-дюймовая грязевая резина, усиленная крыша с дополнительным светом и салон из прочной кожи, которую легко мыть. Производитель обещает клиренс более 30 сантиметров и способность тянуть прицеп весом более 3 тонн. Это прямая заявка на конкуренцию с классическими рамными внедорожниками, а не обычными городскими кроссоверами.

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