БТР для городов: бронемашина для операций в городской застройке получила штурмовую рампу

Дебютная версия сочетает платформу Toyota Land Cruiser 300 с бронезащитой уровня CEN B6 и специальной штурмовой системой доступа.

О новинке говорится на сайте и ФБ-странице производителя.

Штурмовая рампа на крыше

Главная особенность Robur LT-300 – интегрированная штурмовая система на крыше и встроенная система лестниц. Они позволяют спецназовцам быстро проникать на верхние этажи зданий или действовать в сложных городских условиях.

Разработчики позиционируют машину как платформу для спецназа, антитеррористических подразделений и сил быстрого реагирования.

Броня выдерживает пули 7,62 мм

БТР построен на базе Toyota Land Cruiser 300 и получил сертифицированную баллистическую защиту CEN B6. Такой уровень бронирования обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62×51 мм.

Конструкция машины оптимизирована для снижения веса – использовано облегченную внешнюю броню и специальное баллистическое стекло.

Проверенная временем бронемашина машина Robur для спецназа претерпела изменения, теперь на операциях потребность таскать на плечах лестницу отпала. Фото: TAG Dynamics

В салоне предусмотрена конфигурация 2+2+4, то есть бронемашина может перевозить до восьми человек. Для экипажа установлены взрывостойкие сиденья.

Практически это все тот же броневик Robur LT-300 (см. видео ниже), но дооборудованный упомянутой выше атрибутикой.

Двигатель на 302 "лошадей" и запас хода 550 км

Robur LT-300 комплектуется двухтурбинным дизельным силовым агрегатом V6 мощностью 302 л.с. с крутящим моментом 686 Нм. Максимальная скорость бронемашины составляет 110 км/ч.

Полноприводная трансмиссия 4×4 получила независимую подвеску на двойных рычагах и многорычажную схему сзади. Машина способна преодолевать подъемы до 70%, броды глубиной 600 мм и имеет клиренс 298 мм.

Запас хода достигает 550 км благодаря топливному баку объемом 110 литров.



Ориентация на спецоперации

БТР получил усиленные шины Run-flat, а также опциональную систему централизованной подкачки колес STIS. Радиус разворота составляет всего 11,8 м, что важно для маневрирования в узких городских кварталах.

В TAG Dynamics заявляют, что Robur LT-300 создавали как компактную и мобильную машину для быстрых штурмовых операций, патрулирования, сопровождения колонн и работы в кризисных районах.