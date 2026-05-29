Будут судить теперь уже бывшего начальника ТЦК: 16 купленных им пикапов оказались слишком дорогими

ФОТО: Коллаж Авто24|
За пикапы для армии "случайно переплатили" чуть ли не миллион гривен
Как сообщили в Ривненской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, чиновника обвиняют в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжелые финансовые последствия.
Событие, по данным следствия, датируется апрелем-июнем 2023 года. Тогда еще в статусе руководителя ТЦК нынешний подозреваемый заключил договоры на приобретение 16 пикапов за бюджетные средства для военных подразделений.
Читайте также Подполковник Ривненского ТЦК на "подаренной" Toyota долго не ездил
Закупка пикапов с завышенной стоимостью
Следователи считают, что чиновник не обеспечил надлежащей проверки рыночной стоимости автомобилей, не поручил подчиненным провести анализ цен и не проконтролировал соответствие закупки требованиям законодательства в сфере оборонных закупок.
В результате машины приобрели по завышенным ценам, а в стоимость безосновательно включили прибыль компании-поставщика. Общая сумма убытков государственному бюджету превысила 830 тысяч гривен.
В марте 2026 года бывшему начальнику ТЦК сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. На днях обвинительный акт уже передан в суд.
Читайте также Авто по цене айфона: в декларации работницы Хмельницкого ТЦК нашли странные покупки
Не первое дело
В прокуратуре также напомнили, что это не первое уголовное производство в отношении этого чиновника.
Ранее в суд уже направляли другие обвинительные акты, в частности по статьям о превышении власти, препятствование деятельности ВСУ и незаконное обогащение. Сейчас бывший глава "областного военкомата" находится под стражей.
Переплаты в военных закупках становятся системными
В последнее время правоохранители все чаще фиксируют нарушения именно в сфере военных закупок.
Читайте также На Закарпатье подполковник ТЦК пытался "отжать" у предпринимателя два автомобиля Renault
В частности, на Закарпатье начальника отдела обеспечения одного из ТЦК подозревают в согласовании закупки топлива с переплатой почти 900 тысяч гривен из-за безосновательного включения НДС.
Во Львовской области экс-офицера воинской части разоблачили на закупке бутилированной воды по ценам, существенно превышающим рыночные. По оценкам следствия, это нанесло государству около 1 млн грн убытков.