Будут судить теперь уже бывшего начальника ТЦК: 16 купленных им пикапов оказались слишком дорогими

На Ривненщине в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По версии следствия, при закупке 16 пикапов для нужд армии по его вине переплачено более 830 тысяч гривен.
За пикапы для армии "случайно переплатили" чуть ли не миллион гривен

Валентин Ожго
29 мая, 07:20
Как сообщили в Ривненской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, чиновника обвиняют в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжелые финансовые последствия.

Событие, по данным следствия, датируется апрелем-июнем 2023 года. Тогда еще в статусе руководителя ТЦК нынешний подозреваемый заключил договоры на приобретение 16 пикапов за бюджетные средства для военных подразделений.

Закупка пикапов с завышенной стоимостью

Следователи считают, что чиновник не обеспечил надлежащей проверки рыночной стоимости автомобилей, не поручил подчиненным провести анализ цен и не проконтролировал соответствие закупки требованиям законодательства в сфере оборонных закупок.

В результате машины приобрели по завышенным ценам, а в стоимость безосновательно включили прибыль компании-поставщика. Общая сумма убытков государственному бюджету превысила 830 тысяч гривен.

В марте 2026 года бывшему начальнику ТЦК сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. На днях обвинительный акт уже передан в суд.

Не первое дело

В прокуратуре также напомнили, что это не первое уголовное производство в отношении этого чиновника.

Ранее в суд уже направляли другие обвинительные акты, в частности по статьям о превышении власти, препятствование деятельности ВСУ и незаконное обогащение. Сейчас бывший глава "областного военкомата" находится под стражей.

Переплаты в военных закупках становятся системными

В последнее время правоохранители все чаще фиксируют нарушения именно в сфере военных закупок.

В частности, на Закарпатье начальника отдела обеспечения одного из ТЦК подозревают в согласовании закупки топлива с переплатой почти 900 тысяч гривен из-за безосновательного включения НДС.

Во Львовской области экс-офицера воинской части разоблачили на закупке бутилированной воды по ценам, существенно превышающим рыночные. По оценкам следствия, это нанесло государству около 1 млн грн убытков.

