Бумаги уходят в прошлое: в Испании заработал обязательный для перевозчиков электронный документ DeCA

Нововведение касается грузовых рейсов, каботажа и пассажирских перевозок и побуждает транспортные компании полностью переходить на цифровой документооборот.

Как сообщает издание Interempresas, новые правила введены в соответствии с испанским Законом о устойчивом развитии мобильности и оказывают непосредственное влияние как на договорных, так и на фактических перевозчиков. Требование охватывает все общественные грузовые рейсы, направляющиеся в Испанию или отправляющиеся из нее, а также внутренние каботажные операции.

Упростить и освободить водителя от излишней работы

Международная ассоциация автомобильного транспорта (ASTIC) рассматривает это событие как старт масштабной цифровой трансформации отрасли. Переход на электронные рейсовые документы должен обеспечить лучшую отслеживаемость грузов в реальном времени, уменьшить количество ошибок и повысить юридическую безопасность.

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Каждая минута, которую водитель тратит на обработку бумаг, и каждый инцидент, не попадающий в систему управления мгновенно, создают излишние затраты.

" Транспортный сектор работает с низкой рентабельностью и испытывает острый дефицит кадров, поэтому игнорировать возможности оптимизации просто невозможно. Зацифровку контрольных документов ни при каких обстоятельствах не следует рассматривать только как обязательство, это отличная возможность для бизнеса, – отмечает исполнительный вице-президент ASTIC Рамон Вальдивия.

Проблемы с адаптацией и взглядом в будущее

Несмотря на очевидные преимущества, перевозчики столкнулись с нехваткой времени на подготовку. В ASTIC отмечают, что компании имели всего десять месяцев адаптировать свои системы к требованиям DeCA, поэтому сейчас ассоциация призывает правительство проявить гибкость.

Транспортники напоминают, что при предварительных технологических изменениях, таких как внедрение умных тахографов второго поколения или создания зон с низким уровнем выбросов власть всегда давала переходные периоды. Это позволяло бизнесу обновлять процессы без лишних стрессов и штрафов.

Внедрение испанцами DeCA – это только разминка перед общеевропейскими переменами. Уже в июле 2027 г. все страны Евросоюза будут обязаны принимать электронную информацию о грузовых перевозках через единую систему eFTI, а к 2029 г. этот процесс должен полностью охватить и частный сектор.