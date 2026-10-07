Бундесвер тестирует новейший инженерный танк Kodiak: почему машину оставили без родного оружия

Теперь военным придется искать альтернативное вооружение среди систем, уже находящихся на балансе армии, что может повлиять на сроки развертывания техники. От предыдущих версий (см. фото и видео ниже) новая модификация отличается.

Как сообщает профильное издание hartpunkt, передача техники прошла еще в конце августа 2026 года. Представители Федерального ведомства Бундесвера по вопросам оборудования (BAAINBw) официально подтвердили изменение конфигурации.

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" Заявление о конфигурации боевой станции является правильным, однако из-за продолжающихся переговоров мы не можем предоставить дополнительную информацию, – отметили в ведомстве.

Чем заменят вооружение

Эксперты предполагают, что немецкая армия интегрирует в инженерные танки уже проверенные решения. Наиболее очевидными кандидатами являются боевые модули FLW 200 от KNDS Germany или Protector RS4 от Kongsberg.

Это не только экскаватор, но и кран, бульдозер, тяга, а при необходимости еще и ремонтно-эвакуационная машина. Фото: иллюстративные от Rheinmetall

Обе системы отлично подходят для тяжелых гусеничных платформ и могут нести крупнокалиберные пулеметы или гранатометы. К примеру, Protector RS4 успешно работает на американских танках. Abrams, а FLW 200 стоит на современных Leopard 2 A7+.

Возможности инженерного гиганта

Сам по себе Pionierpanzer 3 Kodiak, разработанный компанией Рейнметалл, является очень мощной машиной. Его главная фишка – центральный экскаватор, способный опрокидывать около 200 кубических метров тяжелой почвы в час.

Стрела экскаватора может поднимать грузы весом до 3,5 тонны на вылете до девяти метров. Уникальная гидравлика машины, разработанная собственными силами производителя, работает под бешеным давлением почти в 345 атмосфер.

Кроме того, танк оснащен огромным бульдозерным отвалом и двумя лебедками. Благодаря системе шкивов они способны тянуть груз более 60 тонн, что делает Kodiak незаменимым ассистентом на поле боя.