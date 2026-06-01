Бундесвер заказал более 2000 военных грузовиков на миллиард евро, но это только начало

Суммарная смета этого контракта составляет миллиард евро с небольшим плюсом. Как сообщает rheinmetall.com, речь идет о незащищенных логистических машинах семейства UTF (Ungeschützte Transportfahrzeuge). Эти машины являются основой транспортного обеспечения немецких вооруженных сил.

Заказ охватывает автомобили в трех категориях: легкие 4x4 грузоподъемностью 3,5 тонн, средние 6x6 на 5 тонн и тяжелые 8x8, способные перевозить до 15 тонн груза.

Тысяча тяжелых машин и еще тысяча более легких

Согласно условиям соглашения, Rheinmetall поставит около 1000 тяжелых грузовиков 8x8 и еще примерно 1000 машин в версиях 4x4 и 6x6. Поставка начнется в первой половине 2026 года, а большую часть техники Бундесвер должен получить до конца года.

Нынешний заказ является частью рамочного контракта, заключенного в 2024 году. Он предусматривает возможность закупки до 6500 транспортных средств этого семейства.

Правда, эксперты отмечают, что это только начало размещения масштабных партий техники. Поскольку впереди еще немало контрактов, то Rheinmetall уже ищет производственные мощности за пределами Европы – вызовы слишком серьезные и реакция на них уже ощущается.

Основа военной логистики

Автомобили построены на базе семейства Rheinmetall HX, которое специально разработано для военных нужд. Эти грузовики известны высокой проходимостью, выносливостью и способностью работать в сложных климатических условиях.

Фактически серия HX сочетает серийные коммерческие технологии с военными доработками. Такой подход позволяет упростить эксплуатацию, ремонт и обучение персонала, а также снизить затраты в течение жизненного цикла техники.

Почему это важно

В Бундесвере отмечают, что именно логистические автомобили являются критически важным элементом обеспечения армии. Они используются для перевозки личного состава, боеприпасов, горючего, техники и другого имущества как в пределах Германии, так и во время операций союзников по НАТО.

Масштабный заказ стал очередным шагом в программе перевооружения и усиления мобильности немецкой армии на фоне роста вызовов безопасности в Европе. Для Rheinmetall контракт также подтверждает статус одного из ключевых поставщиков колесной техники для Бундесвера.