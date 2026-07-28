Бундесвер заказал большую партию сверхтяжелых тягачей Elefant 2: причину уже никто не скрывает

Новые машины должны поступить в армию в течение нынешнего и следующего годов. Краткие сроки обусловлены новыми вызовами, заставляющими развивать логистический сектор тяжелых армейских перевозок.

О новом заключенном контракте на изготовление и поставку техники говорится в полученном релизе от компании Rheinmetall .

Заказы увеличены из-за роста потребностей

Новый контракт стал продлением рамочного соглашения, подписанного еще в 2018 году. Сначала она предполагала закупку до 137 тяжелых транспортеров, а первой партией стали 32 машины.

Рост потребностей Бундесвера и усиление роли Германии как главного логистического хаба НАТО привели к продлению контракта еще на 56 тягачей.

"Слоны" в немецкой армии уже прижились, через два года их популяция во второй версии еще больше вырастет. Фото: Rheinmetall

Именно они должны обеспечить быстрый переброс танков и другой тяжелой бронетехники на большие расстояния без лишнего износа гусеничных машин.

Что представляет собой Elefant 2

HX81 Elefant 2 создан на базе военной платформы Rheinmetall MAN Military Vehicles. Тягач оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 680 л.с., имеет полный привод и способен разгоняться до 89 км/ч.

Технически допустимая полная масса автопоезда составляет 135 тонн, что позволяет перевозить практически любую современную боевую машину Бундесвера и союзников.

Для эвакуации техники транспортер оборудован двумя лебедками Rotzler с тяговым усилием по 20 тонн каждая.

Дополнение к бронированным Mammut

Elefant 2 является небронированным тяжелым транспортером и работает вместе с бронированными тягачами Mammut, которые также производит Рейнметалл. Такое деление позволяет использовать более дорогие защищенные машины непосредственно у линии боевых действий, а Elefant 2 – для логистических перевозок в тылу.

Тяжелый транспортер Elefant 2 доставляет боевую машину пехоты Puma. Фото: Марко Доров, Бундесвер

После начала полномасштабной войны в Украине, страны НАТО значительно увеличили внимание к военной логистике.

Для Германии, через территорию которой проходят основные маршруты передислокации сил Альянса на восточный фланг, парк тяжелейших транспортеров стал одним из ключевых элементов оборонной инфраструктуры.