BYD Denza представила полностью электрический внедорожник N8L с батареей на 130 кВт-ч

Полностью электрическая версия N8L оказалась на 20 000 юаней (3 000 долларов) дешевле начальной стоимости плагин-гибридного аналога, цена которого составляет 319 800 юаней (47 100 долларов США). CarNewsChina.

Габариты, компоновка и особенности дизайна

Электрический внедорожник получил длину 5200 мм, ширину 1999 мм, высоту 1820 мм и колесную базу 3075 мм. В салоне реализована шестиместная компоновка по схеме 2+2+2 с отдельными креслами второго ряда и третьим рядом с возможностью продольной регулировки.

Внешне модель отличается закрытой передней частью, установленным на крыше модулем LiDAR и тремя эксклюзивными цветами кузова: золотисто-черными, зимне-зелеными и чернилами "Закат". Кроме того, автомобиль получил электрический передний багажник объемом 208 литров со встроенным сливным клапаном для удобства мойки водой.

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Запас хода, архитектура 800 В и быстрая зарядка

Основой силовой системы N8L есть аккумулятор Blade второго поколения емкостью 130,15 кВт-ч. Начальная версия оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 370 кВт (496 л.с.).

Запас хода составляет 960 км по циклу CLTC (778 км за WLTP). Для сравнения, полноприводная модель BYD Great Tang (Da Tang) с этим же аккумулятором преодолевает 850 км за CLTC (689 км за WLTP), тогда как Denza N8 достигает 1003 км за CLTC (812 км за WLTP). Скорость подзарядки благодаря высоковольтной архитектуре 800 В пополнение заряда аккумулятора от 10% до 97% длится ориентировочно 9 минут.

Оснащение кабины и системы интеллектуального вождения

За автоматизированное управление отвечает система God's Eye 5.0, работающая на базе 1 LiDAR, 5 миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 12 камер. Комплекс обеспечивает работу автопилота на трассе и в городе, а также автоматическую парковку в любых условиях.

Интерьер содержит шесть интегрированных экранов, включая приборную панель, центральный дисплей, развлекательные мониторы для переднего и задних пассажиров, проекционный дисплей AR-HUD и цифровое зеркало заднего обзора. Также в этой модели дебютировал искусственный интеллект BYD DiClaw, обрабатывающий сложные многоэтапные команды, планировать маршруты и управлять устройствами умного дома.