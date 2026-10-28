BYD готовит убийцу Rolls-Royce: роскошный седан Yangwang Altior за 300 тысяч долларов

Как сообщает издание Motor1, новый флагман ранее был известен только под заводским индексом HU, но теперь получил официальное имя, что в переводе с латыни означает "высший". Генеральный менеджер бренда Ху Сяоцин отметил, что это название символизирует переход компании в сегмент ультралюкс, позиционируя новинку даже выше их актуальных топовых моделей U8 и U9.

Пока производитель опубликовал лишь несколько тизеров, но они уже раскрывают серьезные амбиции. Автомобиль получил заднюю дверь, открывающуюся против хода движения, массивные хромированные диски и лидер на крыше. Передняя часть седана визуально перекликается с агрессивным внедорожником Yangwang U8, намекая на единый корпоративный стиль самой дорогой линейки.

По габаритам китайский гигант почти не уступает британской классике. Длина машины составляет значительные 5500 миллиметров, а колесная база растянулась на 3350 миллиметров, что делает ее прямым конкурентом для Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Maybach S-Class.

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Глобальные планы и ориентировочная цена

Выбор Дубая для мировой премьеры совсем не случаен, ведь Ближний Восток является одним из самых главных рынков для роскошных седанов. Интересно, что для внутреннего рынка Китая модель получит название Dingyao, в то время как имя Altior будет использоваться исключительно для экспорта.

По предварительным данным, прайс на эту роскошь составит около двух миллионов юаней, что эквивалентно 300 тысячам долларов. Технические характеристики, тип силовой установки и емкость батареи пока держат в секрете, поэтому интрига будет сохраняться до официальной презентации.

Успехи бренда в других сегментах