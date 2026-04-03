BYD обещает революцию: 500 км запаса хода всего за 5 минут зарядки, однако BMW выбрала другой подход

Речь идет о пиковой мощности до 1500 кВт – это в разы больше, чем у большинства современных электромобилей. Фактически, BYD пытается приблизить процесс зарядки электрокара к скорости обычной заправки автомобиля с ДВС, отмечает Auto24.

BMW отвечает: “читайте мелкий шрифт”

Несмотря на впечатляющие цифры, в BMW относятся к таким заявлениям осторожно. Представители компании прямо намекают: за сверхвысокими скоростями зарядки могут скрываться серьезные компромиссы. Руководитель направления аккумуляторных технологий BMW подчеркивает, что увеличение одного параметра почти всегда означает ухудшение других, пишет Carscoops. В случае электромобилей это может касаться долговечности батареи, стабильности работы или даже безопасности.

Баланс между скоростью, ресурсом и безопасностью

В BMW объясняют: создать сверхбыструю зарядку технически возможно, но это требует компромиссов. Инженеры сравнивают этот процесс с “одеялом” – если тянуть его в одну сторону, другая часть обнажается. Основная проблема заключается в тепловыделении. Чем выше мощность зарядки, тем сильнее нагревается аккумулятор, что может негативно влиять на его ресурс и стабильность. Именно поэтому BMW выбирает более консервативный, но сбалансированный подход.

Что предлагает BMW уже сегодня

Новые электромобили бренда, в частности BMW iX3 и BMW i3, уже поддерживают быструю зарядку мощностью до 400 кВт. Этого достаточно, чтобы пополнить запас хода примерно на 400 км всего за 10 минут. Хотя это значительно медленнее, чем у BYD, немецкий производитель делает акцент на стабильности, безопасности и долговечности батарей.

Гонка технологий: Китай против Европы

Сейчас ситуация напоминает конкуренцию на рынке смартфонов, где производители из Китая активно продвигают ультрабыструю зарядку, тогда как европейские бренды делают ставку на долговечность и надежность. BYD демонстрирует агрессивный технологический прорыв, тогда как BMW выбирает более осторожную стратегию развития. Оба подхода имеют право на существование, но окончательный выбор зависит от приоритетов покупателя.