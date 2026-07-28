BYD показала конкурента Mercedes-Benz S-класса под названием Da Han

Как пишет CarNewsChina, BYD Da Han получил значительные габариты: длина кузова составляет 5256 миллиметров, ширина – 1999 миллиметров, высота – 1510 миллиметров, а колесная база достигает 3130 миллиметров. По общей протяженности китайский флагман превосходит стандартную версию Mercedes-Benz S-Class на 6,6 сантиметров.

Дизайн экстерьера отличается низкой передней частью с узкими светодиодными фарами и трапециевидным воздухозаборником. Линия крыши и стойки кузова образуют непрерывный дугообразный элемент с серебристым убранством. Дополнительно автомобиль оснащен полускрытыми дверными ручками, 21-дюймовыми многоспицевыми дисками и сплошной светодиодной панелью задних фонарей. За безопасность и автопилот отвечает система DiPilot 5.0 с LiDAR на крыше и камерами в передних крыльях.

Электрические модификации и характеристики аккумулятора

Полностью электрические версии BYD Da Han оснащаются литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 102,3 кВт-ч, вес которой составляет исключительные 725,9 килограмма. Аккумулятор поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки. Также автомобиль получил систему управления задними колесами для улучшения маневренности большого седана. Покупателям будут доступны две силовые установки:

Заднеприводная версия (RWD) : оснащается одним электродвигателем мощностью 370 кВт (503 л.с.). Запас хода по китайскому измерительному циклу CLTC составляет от 970 до 1008 километров в зависимости от конфигурации.

: оснащается одним электродвигателем мощностью 370 кВт (503 л.с.). Запас хода по китайскому измерительному циклу CLTC составляет от 970 до 1008 километров в зависимости от конфигурации. Полноприводная версия (AWD): имеет двухмоторную компоновку с совокупной пиковой мощностью 570 кВт (775 л.с.). Запас хода такой модификации по циклу CLTC в зависимости от комплектации варьируется в пределах 820, 850 или 880 км.

Гибридная версия DM-i

Помимо электромобилей, BYD предложит плагин-гибридную модификацию Da Han DM-i. Она оснащена 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 115 кВт (156 л.с.) и электродвигателем на 200 кВт (271 л.с.), что дает суммарную мощность силовой установки в 422 лошадиные силы. Гибрид оснащен батареей LFP емкостью 54,48 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода исключительно на электротяге до 470 километров. Стоимость авто раскроют впоследствии.