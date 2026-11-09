BYD уже конкурирует с Rolls-Royce: чем удивляет роскошный седан за 300 тысяч долларов

Как сообщает издание АВТОМИР, разработка модели длилась три года, а на внутреннем рынке Китая она будет продаваться под названием Dingyao. Новинка оказалась настоящим великаном: ее длина достигает 5600 миллиметров, что сразу на 20 сантиметров больше габаритов Rolls-Royce Ghost.

Облик седана откровенно кричит о статусе владельца. Массивная решетка радиатора украшена 137 элементами под драгоценные камни, а фирменная эмблема вылита из 24-каратного золота. Главной фишкой кузова стала задняя дверь, которая открывается против направления движения на 90 градусов, обеспечивая королевскую посадку.



BYD представила конкурента Rolls-Royce / Источник: BYD представила конкурента Rolls-Royce

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Королевский комфорт и технологии

Салон рассчитан только на четырех человек, ведь весь фокус смещен на задних пассажиров. Они получили раздельные кресла с массажем, вентиляцией и выдвижными подставками для ног. Если же боссу требуется больше места, переднее пассажирское сиденье полностью складывается нажатием одной кнопки.

Оснащение соответствует ценнику: в потолок вмонтирован 21,4-дюймовый экран, между сиденьями спрятались два независимых холодильника, а для напитков предусмотрен выдвижной отсек с бокалами. В украшении китайцы не пожалели натуральной кожи, шерсти, дерева и даже драгоценных камней, а за звук отвечает премиальная система Dynaudio на 39 динамиков.

Танковый разворот и зарядка в минуты

Yangwang Altior был построен на передовой платформе e4 с четырьмя независимыми электромоторами. Благодаря этому огромный седан умеет разворачиваться на месте, двигаться боком и даже держаться на воде в случае аварийного погружения. Активная подвеска DiSus постоянно сканирует дорогу камерами, предварительно гася любые колебания кузова.

Под капотом скрывается батарея Blade второго поколения, обещающая более 1000 километров пробега на одном заряде. Благодаря 1000-вольтовой архитектуре пополнить энергию с 10 до 70 процентов можно всего за пять минут.



BYD представила конкурента Rolls-Royce / Источник: BYD представила конкурента Rolls-Royce

В настоящее время компания открыла предварительные заказы на лимитированную версию Shanhe Dingyun Limited Edition за 2,08 миллиона юаней. Чтобы стать в очередь за эксклюзивным автомобилем в коричнево-золотистом цвете, покупателям придется внести депозит в размере 45 тысяч долларов.

Экспансия BYD в сегмент ультралюкс

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, первые тизеры Yangwang Altior появились еще в конце октября. Тогда генеральный менеджер бренда Ху Сяоцин объяснил, что название модели переводится с латыни как "высший" и символизирует окончательный переход компании в самый дорогой сегмент рынка.

Параллельно с роскошными седанами китайский гигант бьет рекорд скорости. Недавно трековый гиперкар Yangwang U9 Xtreme смог разогнаться до невероятных 503 км/ч на перекрытой трассе в ОАЭ, став самым быстрым серийным электромобилем в мире.