BYD выводит на рынок Великобритании конкурента Land Rover Defender со значительно более доступной ценой

Новинка опережает британского конкурента по стартовой стоимости на 16 320 фунтов стерлингов (около 22 000 долларов) и предлагает более высокий уровень стандартного оснащения. Прием предварительных заказов на BYD Ti 7 в Великобритании уже открыт, сообщает Carscoops.

Оснащение салона и базовая комплектация

На британском рынке BYD Ti 7 будет доступен исключительно в максимальной версии Excellence с полным приводом. Внешне автомобиль отличается светодиодной оптикой, тонированными стеклами, панорамной крышей, а также 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

Семиместный салон получил кожаную отделку, а сиденья первого и второго рядов оснащены функциями подогрева и вентиляции. Цифровая приборная панель – это 10,25-дюймовый экран, а за мультимедийные возможности отвечает 15,6-дюймовый дисплей с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В список оснастки также вошли:

встроенный холодильник и подстаканники с подогревом;

двойная беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт;

трехзонный климат-контроль;

премиальная аудиосистема с 18 динамиками;

технология Vehicle-to-Load (V2L), позволяющая использовать аккумулятор автомобиля для питания внешних электроприборов.

Силовая установка и сравнение с Land Rover Defender

Внедорожник оснащен силовой установкой DM-p Super Hybrid, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбодвигателя, двух электродвигателей и батарейки емкостью 35,6 кВт-ч. Бензиновый мотор в основном работает в режиме генератора для подзарядки батареи. Суммарная мощность системы составляет 300 кВт (408 л.с.), что позволяет автомобилю ускоряться от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды и развивать максимальную скорость в 190 км/ч. Запас хода исключительно на электротяге составляет около 119 километров.

Для сравнения, базовый Land Rover Defender 110 S с 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 250 л.с. разгоняется до сотни за 7,9 секунды и имеет максимальную скорость 188 км/ч. Плагин-гибридная версия Defender, которая стоит от 71840 фунтов стерлингов (около 96850 долларов), выдает 304 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды и обеспечивает лишь 50 км пробега на электротяге.