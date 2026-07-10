BYD загрузила судно новыми автомобилями 2026 года для Украины: о каких моделях идет речь

О начале поставок автомобилей BYD 2026 модельного года сообщила компания BBYD Motors, оператор проекта по развитию официальной дилерской сети BYD в Украине, созданный компанией BBCars.

Машины отправят из порта Наньша в Гуанчжоу на специальном судне Explorer No.1 – м первом собственном автотранспортном судне BYD. В какой именно европейский порт оно прибудет, не сообщается.

Напомним, что известно об официальном дистрибьюторе BYD в Украине

Украина получит новые BYD почти одновременно с Китаем

Главная особенность первой поставки – не только сам факт официального импорта, но и актуальность модельного ряда.

По информации BBYD Motors, украинский рынок получит автомобили BYD 2026 модельного года практически одновременно с их появлением на внутреннем рынке Китая. Для Украины это важно, поскольку ранее большинство китайских электромобилей поступало к нам через независимых импортеров, а новинки часто появлялись с задержкой или без полноценной сервисной поддержки.

Теперь ставка делается на регулярные поставки, официальную гарантию, доступ к запчастям и стандартизированное дилерское обслуживание.

Какие модели BYD поступят в Украину

В первую партию должны войти самые актуальные модели бренда. Речь идет как о полностью электрических автомобилях, так и о гибридах с технологией DM-i.

Среди заявленных моделей – BYD Han L, Tang L, Song L GT, Song L DM-i, Song Plus DM-i, Song Pro DM-i, Qin L DM-i, Qin L EV, Seal 06 DM-i, Seal 06 GT, Seal 07 EV, несколько моделей семейства Sealion, а также Yuan UP, Yuan Plus, известный в Европе как ATTO 3, Dolphin и Seagull.

Фактически это не одна-две модели, а широкая линейка, охватывающая сразу несколько сегментов: от компактных городских электромобилей до крупных кроссоверов, седанов и технологичных гибридов.

BYD выходит не только в массовый сегмент

Помимо основной линейки BYD, компания планирует постепенно расширять в Украине и премиальную часть концерна.

Украинским покупателям должны стать доступны автомобили Denza, Yangwang и Fangchengbao, который также известен под названием Leopard.

Это важный момент, ведь BYD уже давно не ограничивается бюджетными электромобилями. Концерн активно работает в премиальном сегменте, развивает мощные гибридные системы, большие батареи, быструю зарядку и сложные системы помощи водителю.

Кстати Leopard стал самым популярным электромобилем в Украине в 2026 году

Что известно о BYD Explorer No.1

Explorer No.1 стал первым собственным автотранспортным судном BYD. Его длина составляет 199,9 метра, а вместимость – до 7000 автомобилей.

Судно оснащено двухтопливной силовой установкой, которая может работать на СПГ и традиционном топливе. Для BYD это не просто транспортное средство, а способ уменьшить зависимость от дефицитных глобальных мощностей в сегменте автовозов.

Когда спрос на китайские электромобили начал быстро расти, именно морская логистика стала одним из узких мест. Автомобили можно производить быстро, но их еще нужно доставить на другой континент в нужном количестве и в прогнозируемые сроки.

Explorer No.1 призван решить эту задачу. BYD заявляла, что в течение двух лет планирует пополнить флот еще семью судами. Такой подход делает компанию менее зависимой от сторонних перевозчиков и позволяет активнее работать на экспортных рынках.

Какие технологии получат новые BYD

Автомобили BYD 2026 модельного года построены на современных электрических и гибридных платформах компании.

Среди ключевых технологий заявлены 800-вольтовая и 1000-вольтовая архитектуры, аккумуляторы Blade Battery нового поколения, электрическая платформа e-Platform 3.0 Evo, гибридная система DM пятого поколения и комплекс помощи водителю God’s Eye.

Отдельно упоминается мегаваттная система сверхбыстрой зарядки 1 MW Flash Charging. Именно такие технологии BYD использует для сокращения времени зарядки и увеличения запаса хода новых электромобилей.

Для украинского покупателя это может стать решающим аргументом. Если раньше китайский электромобиль часто покупали в первую очередь из-за цены, то теперь конкуренция смещается в сторону технологий, скорости зарядки, реального запаса хода и программного обеспечения.

Официальная сеть должна изменить правила игры

Параллельно с началом поставок BBCars и BBYD Motors завершают формирование национальной сети официальных дилерских центров BYD.

Для покупателя это означает не только возможность приобрести автомобиль, но и получить полный цикл поддержки: заводскую гарантию, сертифицированное сервисное обслуживание, доступ к оригинальным запчастям и техническую поддержку.

Это ключевое отличие от серого импорта. На украинском рынке уже есть много автомобилей BYD, завезенных независимыми трейдерами. Но официальная сеть должна предоставить покупателю более понятные правила гарантии, ремонта и обслуживания.

Особенно это важно для электромобилей и гибридов, где главными элементами являются батарея, силовая электроника, программное обеспечение и высоковольтные системы.

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Почему это важно для украинского авторынка

Появление регулярных поставок BYD может существенно изменить конкуренцию в сегменте электромобилей и гибридов.

BYD уже является одним из сильнейших игроков мирового рынка новой энергетической мобильности. Компания имеет собственное производство батарей, силовых установок, электроники и платформ. Это дает ей преимущество в себестоимости и скорости вывода новых моделей на рынок.

Для Украины появление широкой линейки BYD означает конкуренцию не только с другими китайскими брендами, но и с европейскими, корейскими и японскими производителями.

Особенно интересно будет наблюдать за ценами. Если официальные цены BYD смогут остаться близкими к предложениям независимых импортеров, но при этом будут включать гарантию и сервис, это может быстро изменить структуру спроса.