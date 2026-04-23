CATL показала батареи нового поколения: 6 минут на зарядку и до 1500 километров хода

Во время технологического мероприятия в Пекине 21 апреля CATL представила сразу несколько новых батарейных решений для электромобилей и гибридов, среди которых Shenxing III, Qilin III, Qilin Condensed, Freevoy II и Naxtra. По данным Reuters и профильного издания CnEVPost, компания делает ставку на одновременное улучшение трех ключевых параметров - скорости зарядки, удельной энергоемкости и практического запаса хода.

Shenxing III: зарядка почти как заправка топливом

Самой громкой премьерой стала батарея Shenxing третьего поколения. CATL заявляет эквивалент 10C с пиковым значением 15C. Если перевести это на привычный язык, то батарея может заряжаться с 10% до 98% за 6 минут 27 секунд. Даже при температуре минус 30 градусов на заряд от 20% до 98% требуется около 9 минут.

Для рынка электромобилей это действительно важный сигнал. Последние годы производители уже научились делать батареи с большим запасом хода, но именно время зарядки оставалось главным психологическим барьером для массового покупателя. Теперь CATL пытается сократить эту разницу до уровня, который водители уже будут воспринимать без дискомфорта. Reuters также отмечает, что обновленная Shenxing должна уменьшить так называемую “тревогу запаса хода”.

Qilin III: более легкий блок и до 1000 километров пробега

Третье поколение Qilin ориентировано уже не столько на рекордную скорость зарядки, сколько на большой запас хода и уменьшение массы батареи. По данным CnEVPost, батарея имеет плотность 280 Вт-ч/кг, а 125-киловатт-часовой блок способен обеспечить более 1000 км хода. При этом масса пакета составляет 625 кг.

Reuters отдельно подчеркивает, что новая Qilin адресована автопроизводителям, которые уже работают в условиях более жестких требований к энергоэффективности. И это логично: когда батарея становится легче, авто не только проезжает дальше, но и меньше тратит энергии. Для премиальных электрокаров это особенно важно, потому что именно здесь клиент хочет получить и динамику, и просторный салон, и большой пробег на одном заряде.

Qilin Condensed: ставка на максимальный запас хода

Еще интереснее выглядит версия Qilin Condensed. Она имеет энергоемкость 350 Вт-ч/кг, а для больших седанов CATL заявляет до 1500 км запаса хода. Для больших SUV речь идет примерно о 1000 км.

Именно здесь компания делает шаг в сторону тех моделей, где дальность пробега до сих пор была ключевым аргументом сторонников ДВС. Иными словами, если эти цифры подтвердятся в серийных машинах, электромобили окончательно перестанут быть транспортом “только для города”.

Freevoy II: гибриды тоже не забыты

CATL отдельно обновила и батарею для гибридов. Второе поколение Freevoy Super Hybrid Battery в версии NCM, по данным CnEVPost, дает до 600 км электрического хода и до 2000 км суммарного пробега. В простой LFP-версии заявлено до 500 км электрического пробега.

Это важный момент, потому что рынок гибридов сейчас снова набирает вес. Часть покупателей еще не готова полностью перейти на электротягу, зато охотно воспринимает формат “ежедневно езжу как на электромобиле, а на дальнюю поездку имею бензиновую страховку”. И CATL явно хочет быть сильным игроком не только в BEV-сегменте.

Naxtra: натрий-ионные батареи идут в серию

Еще одна стратегическая новинка - Naxtra. Reuters пишет, что CATL планирует начать массовые поставки натрий-ионных батарей уже в четвертом квартале 2026 года. Для отрасли это не просто еще один тип аккумулятора, а попытка уменьшить зависимость от лития и сделать батареи дешевле и устойчивыми к ресурсным рискам.

Если коротко, натрий-ионная технология пока не бьет рекорды по плотности энергии, зато выигрывает в доступности сырья и потенциальной себестоимости. А это может стать решающим аргументом для недорогих электромобилей, коммерческого транспорта и рынков, где цена до сих пор является главной преградой для электрификации.

Что это означает для рынка

Главный вывод из презентации CATL прост: батарейная гонка больше не крутится вокруг одного параметра. Теперь производители одновременно борются за скорость зарядки, дальность хода, вес, выносливость в мороз и стоимость. И CATL пытается закрыть все эти фронты сразу. На этом фоне компания остается крупнейшим в мире производителем тяговых батарей, а ее доля глобального рынка в начале 2026 года, по данным Reuters со ссылкой на SNE Research, выросла до 42,1%.

Для европейского и, в частности, украинского рынка это означает одно: уже в ближайшие годы мы увидим электромобили, которые будут не просто “экологической альтернативой”, а технически удобнее части традиционных машин. И когда зарядка занимает шесть минут, а ход измеряется тысячей километров, аргументов у скептиков становится все меньше.