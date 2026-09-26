Ceer Exobot получил самое большое лобовое стекло в мире площадью 4,5 квадратных метров

Как пишет Autoweek, лобовое стекло и панорамные крыши современных автомобилей становятся все больше. Они придают салону чувство простора, пропускают больше света и фактически превращают небо в часть интерьера. Новый Ceer Exobot поднимает эту тенденцию на новый уровень.

Ранее одним из рекордсменов считался Tesla Cybertruck с лобовым стеклом площадью около 3 м2. Она превзошла панорамное стекло Tesla Model X Big Sky площадью 2,87 м². Теперь Ceer заявляет о еще более масштабном показателе – около 4,5 м².

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На переднем плане в красной масте – седан Ceer Exobot, а за ним – внедорожник Ceer Exobot. Фото: Ceer Motors

Лобовое стекло длиной 2,4 метра

Ceer Exobot будет выпускаться в двух кузовах – седан и внедорожник. Лобовое стекло в обеих версиях имеет длину 2,4 метра, а его площадь составляет около 4,5 м². По заявлению производителя, это самое большое автомобильное лобовое стекло такого типа.

Седан имеет длину 5,26 метра, ширину 2,10 метра и высоту всего 1,43 метра. Внедорожная версия немного короче – 5,02 метра, а ее высота составляет 1,69 метра.

Такие размеры объясняют масштабное остекление, однако создают другую проблему – нагрев салона под солнцем. Фото: Ceer Motors

Как охлаждается салон

Для защиты от солнечного излучения Ceer использовал сверхтонкое ламинированное стекло со специальным отражательным покрытием и тройным серебряным слоем. Оно должно уменьшать количество тепла, попадающего внутрь автомобиля.

Система работает с климатической установкой Halo и оптимизированным потоком воздуха над крышей. По данным Ceer, даже при экстремальной жаре температура в салоне может снизиться с 65 до 32°C примерно за 10 минут.

Для передней и задней части салона предусмотрены отдельные системы климат-контроля.

Стеклянная дверь почти на три метра

Панорамное лобовое стекло Exobot не ограничивается. Автомобиль получил необычную дверь Shahin Wing длиной почти три метра, которая открывается по дуге примерно на 60 сантиметров.

В нижней части двери установлены стеклянные панели. Их можно переключать между тонированным и непрозрачным режимами одним нажатием кнопки. Таким образом, пассажиры могут выбирать между большим количеством света и приватностью.

1111 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,1 секунды

Самая мощная модификация Exobot получила три электродвигателя, полный привод и 1111 л.с. Крутящий момент составляет 1500 Нм.

Седан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Внедорожник тратит на разгон 2,4 секунды и может развивать до 210 км/ч.

Автомобиль имеет систему управления Steer-by-Wire без традиционной механической рулевой колонки и подруливания задними колесами.

Несмотря на огромные запасы нефти Королевства Саудовская Аравия, его первый красавец-автомобиль не будет работать на бензине. Фото: Ceer Motors

Запас хода – до 670 км

Версия First Edition будет несколько менее мощной. Она получит 850 л.с., 1000 Нм и аккумулятор емкостью 112 кВт-ч.

Заявленный запас хода составляет до 670 км у седана и до 560 км у внедорожника. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка от 10 до 80% должна длиться менее 30 минут.

В салоне установлен 48-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 8K, занимающий почти всю ширину передней панели.

Ceer планирует семь моделей к 2030 году

Exobot станет одной из первых флагманских моделей нового саудовского автопроизводителя Ceer. Компания планирует к 2030 году сформировать модельную линейку из семи автомобилей и производить ее в Саудовской Аравии.

При этом Exobot демонстрирует, что современное автомобильное остекление уже выполняет гораздо больше функций, чем просто обеспечивает обзорность. Большая стеклянная поверхность оказывает влияние на аэродинамику, защищает салон от солнечного излучения и становится частью системы его терморегуляции.