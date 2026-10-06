Цена горючего заставила водителей пересесть на седаны: как Toyota Camry и Honda Accord рвут рынок в 2026 году

Как сообщает профильное издание Motor1.com, свежий отчет о продажах автомобилей в США за третий квартал 2026 года сломал все стереотипы по поводу неизбежной смерти классических легковушек.

За первые девять месяцев текущего года Toyota Camry разошлась тиражом в 260 684 экземпляра, показав уверенный рост на 11,2 процента. Ее главный конкурент, Honda Accord, вообще продемонстрировал феноменальный скачок на 32,7 процента, достигнув отметки в 145 520 проданных авто за тот же период.



2026 Toyota Camry Dark Cosmos Paint / Photo by: Toyota

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему седаны снова стали популярны?

Секрет такого резкого ренессанса седанов кроется не столько в дизайне, сколько в кошельках водителей. По данным Американской автомобильной ассоциации, которые приводит портал CBT News, средняя стоимость галлона бензина в сентябре 2026 года взлетела до 4,43 доллара против 3,20 доллара годом ранее. Это болезненное удорожание, спровоцированное геополитическим напряжением и конфликтом вокруг Ирана, заставило покупателей искать спасение в гибридных технологиях.

И здесь стратегия японцев сработала на все сто. В штаб-квартире Toyota Motor North America, раскинувшейся на 100 акрах в Плано, штат Техас, приняли историческое и очень прагматичное решение– новое поколение Camry сейчас продается только с гибридной силовой установкой. Версий с традиционным двигателем внутреннего сгорания просто не осталось.



2026 Toyota Camry Nightshade Edition / Источник: 2026 Toyota Camry Nightshade Edition

Этот шаг принес колоссальные дивиденды. Общие продажи Toyota в третьем квартале достигли 633 223 автомобилей, прибавив 0,6 процента. Согласно официальному прессрелизу Toyota Pressroom, доля электрифицированных моделей составила рекордные 57,4 процента, или 363 367 единиц (скачок на 28,5 процента).

А в сентябре бренд вообще установил исторический максимум, когда 61 процент всех проданных автомобилей имели батарею на борту. В общей сложности гибридные продажи Toyota в США выросли на 29 процентов за квартал.

Такой гибридный бум позволил Toyota вплотную приблизиться к абсолютному лидеру американского рынка.– General Motors. Пока продажи GM упали на 5,5 процента до 670 974 авто, японцы сократили отставание до скудных 37 751 единиц.

Как Honda и Toyota соревнуются в среднем классе?

Honda пошла несколько другим путем, сохранив для модели Accord более дешевые бензиновые комплектации. Однако, как отмечает издание Autoblog, именно гибриды сделали кассу– на них пришлось 44 процента продаж Accord в сентябре.

Благодаря этому Honda смогла существенно сократить разрыв с Camry: если за аналогичный период прошлого года разница составляла почти 125 тысяч машин, то сейчас Camry опережает Accord на 115 163 единицы.



2026 Honda Accord Touring / Источник: 2026 Honda Accord Touring

Фантастическая динамика Honda выглядит еще более поразительной на фоне жесткого дефицита. Автомобильный завод в Мэрисвилле, штат Огайо, где с 1982 года собирают Accord, работает на грани возможностей. По информации Honda News, складские запасы дилеров упали до критических 16-17 дней продаж, в то время как нормальной для рынка считается цифра в 60 дней.

Возродился ли компактный класс?

Не менее ожесточенное сражение развернулось в компактном классе. За девять месяцев Toyota Corolla нашла 195 141 покупателя (плюс 8,4 процента), причем только в третьем квартале было продано 13 003 гибридных версий, что на 36 процентов больше прошлогоднего показателя.

Но самое интересное, что Corolla опередила Honda Civic всего на 6 автомобилей.– продажи последней составили 195 135 единиц, о чем свидетельствуют данные Car and Driver. В сентябре Civic разошелся тиражом в 17 724 авто (рост на 8,4 процента), из которых 35 процентов были гибридами. Accord в сентябре показал 16 507 проданных авто, прыгнув на 27,7 процента.

В целом American Honda отчиталась о лучшем третьем квартале с 2019 года. Общие продажи выросли на 9,3%, а реализация гибридов превысила 80 тысяч единиц. Интересно, что легковые авто бренда прибавили 15,6 процента, тогда как кроссоверы и пикапы подросли всего на 0,3 процента. Конечно, это не означает смерть формата SUV– тот же Honda CR-V продолжает стабильно делать кассу, продаваясь тиражом более 110 тысяч единиц в квартал, но динамика четко показывает смену приоритетов.

Кто еще выиграл от возвращения седанов?

Этот ренессанс седанов не ограничился только двумя японскими гигантами. Корейский Hyundai выдал лучший третий квартал в своей истории в США, реализовав 246 896 автомобилей. Dealership Guy.

Их продажи гибридов выросли на 39 процентов. Модель Elantra прибавила 18 процентов, даже находясь в конце своего жизненного цикла. Mazda3 вообще выстрелила на 42,3 процента. Тренд задел и премиум-сегмент: продажи BMW 3 Series взлетели на 51 процент, а Lexus IS прибавил 51,7 процента.

Правда, праздник пришел не на все улицы. Nissan со своими моделями Sentra и Altima ушел в минус по итогам года, хотя кроссоверы и пикапы бренда показали рост. Этот контраст очень ярко выделяется на фоне всеобщего успеха конкурентов.

Главным аргументом для покупателя остается адекватный прайс. Базовые Civic или Accord все еще можно взять дешевле 30 тысяч долларов, что на несколько тысяч выгоднее аналогичного компактного кроссовера.

К тому же гибридные версии спокойно выдают расход горючего на уровне 4,9 литра на сотню (48 mpg), избавляя водителя от необходимости искать розетку. Как подтверждает статистика TopSpeed, чистые электромобили пока проиграют эту битву: хотя обновленный кроссовер Toyota bZ4X и удвоил продажи до 24 994 единиц, это капля в море по сравнению с 931 434 проданными гибридами бренда за тот же период.