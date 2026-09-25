Дешевле только даром: Volkswagen распродает запасы ID4 со скидками до 12 500 долларов

О радикальном снижении цен на популярный электрический кроссовер сообщает профильное издание InsideEVs. Немецкий автопроизводитель пытается максимально быстро уволить склады дилеров в США, поскольку производство ID.4 на заводе в Чаттануге сворачивают, чтобы уволить конвейер для прибыльных бензиновых внедорожников.

Для украинских водителей эта новость представляет вполне практический интерес. Volkswagen ID.4 стабильно держится в топе самых популярных электромобилей в Украине, и хотя львиная доля к нам едет из Китая, американские "битки" и подержанные авто тоже занимают свою нишу.

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Массовая распродажа новых машин в США неизбежно потянет вниз цены на страховых аукционах, так что через несколько месяцев пригнать такой кроссовер из-за океана станет еще выгоднее.

Максимальная скидка в 12 500 долларов действует на автомобили 2025 модельного года, запасы которых у дилеров очень ограничены. Технически они ничем не отличаются от свежих версий, поэтому покупатель получает совершенно новый автомобиль за адекватный прайс. Если же вы важно ищете машину 2026 модельного года, дилеры готовы сбросить 6 000 долларов.

С учетом всех бонусов, полноприводная версия ID.4 Pro с батареей на 77 кВт-ч и реальным запасом хода более 420 километров сейчас обходится американцам дешевле 40 000 долларов. За эти деньги кроссовер становится прямым и очень опасным конкурентом для базовой Tesla Model Y, предлагая традиционно обширный салон и мягкую езду вместо аскетического минимализма Илона Маска. Volkswagen уже готовит замену для ID.4 – новый ID. Tiguan.