Цена приятно удивляет: новый Mitsubishi Pajero оказался значительно дешевле Toyota Land Cruiser

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Новый Mitsubishi Pajero пятого поколения
Как сообщает Carscoops, Первым рынком, где стартуют продажи возрожденного внедорожника, стала Австралия. Там базовая пятиместная версия обойдется покупателям примерно в 68490 австралийских долларов (49300 долларов США). Для сравнения, базовый Land Cruiser Prado 250 на том же рынке стартует от 73 200 австралийских долларов ($52 700).
Если подобная пропорция цен сохранится и для других международных рынков, Pajero имеет все шансы завоевать высокий спрос среди ищущих надежное авто для тяжелых условий без переплаты за шильдик Toyota.
Что предлагают за эти деньги
Под капотом всех версий безальтернативный 2,4-литровый турбодизель на 204 л. и 480 Нм крутящего момента, работающего в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Уже в базовой комплектации GLS покупатели получают фирменную систему полного привода Super Select II, блокировку заднего дифференциала, LED-оптику, два 12,3-дюймовых экрана и водонепроницаемую обивку сидений.
Топовые семиместные версии Exceed и GSR (от 57600 до 61200 долларов США) дополнительно оснащаются 20-дюймовыми дисками, кожаным салоном, увеличенными до 14,3 дюйма мониторами, панорамной крышей и премиальной аудиосистемой Yama.
Когда ждать на дорогах
- Первые австралийские клиенты получат свои машины уже в декабре 2026 года. Еще до оглашения официального прайса в очередь выстроилось более 3000 покупателей.
- Напомним, что новое поколение Pajero построено на модернизированной раме от пикапа L200 (Triton). Автомобиль сохранил внедорожную геометрию и клиренс в 230 мм.
- Производство модели налажено на заводе в Таиланде, откуда она будет постепенно поставляться на рынки 100 стран мира.