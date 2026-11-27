Как сообщает издание Motor1, публичная премьера четвертой модели по линейке N Series состоялась 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Производитель сразу открыл продажи, предложив покупателям три комплектации с очень агрессивной ценовой политикой.

Базовая версия 320 Pro по специальному стартовому предложению обойдется всего в 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 18 тысячам долларов. Топовая модификация 320 Ultra LiDAR Edition будет стоить около 22 500 долларов, что делает новинку значительно дешевле многих конкурентов в классе среднеразмерных SUV.

Техника и впечатляющий запас хода

Под капотом кроссовера протяженностью почти 4,8 метра работает гибридная система, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя на 98 лошадиных сил и мощного 228-сильного электромотора. За питание отвечает литий-железо-фосфатная батарея от компании CATL емкостью 40,95 кВт-ч, которая устанавливается на все без исключения версии.

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Производитель заявляет, что исключительно на электротяге автомобиль способен преодолеть до 325 километров по китайскому циклу CLTC. Если полностью зарядить батарею и заправить полный бак, общий запас хода достигает солидных 1666 километров.

Умные опции для топовой версии

Самая дорогая комплектация выделяется наличием лидера на крыше и интеллектуальной системой помощи водителю Momenta. Покупатели этой версии получают бесплатный доступ к фирменному автопилоту, который умеет ориентироваться как на скоростных трассах, так и на тесных городских улицах.

Салон новинки спроектирован по последним трендам: в центре внимания огромный 17,3-дюймовый дисплей с разрешением 3K и 55-дюймовый проекционный экран дополненной реальности. Управлять функциями можно с помощью продвинутого голосового ассистента, распознающего несколько местных диалектов.

Кроссовер ориентирован исключительно на китайских покупателей, однако производитель намекает на возможный экспорт в другие страны. Рынок Северной Америки в этих планах не фигурирует, а вот появление модели в других регионах вполне возможно.

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