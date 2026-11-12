В Польше водители будут платить за обязательные тесты на треть больше

Как сообщает Moto.pl, Министерство здравоохранения официально обновило размер максимальной платы за специализированные проверки автомобилистов. Изменения вступают в силу уже 14 ноября 2026 года.

Если еще 13 ноября процедура обойдется в 150 злотых (1 712 грн), то уже с субботы верхний предел установлен на уровне 200 злотых (2 284 грн). Речь идет об оплате за первое обследование, каждое последующее решение о продолжении квалификации, а также повторные тесты после обжалования выводов врача.

Следует отметить, что правительство установило именно максимальный прайс. Это означает, что клиники не имеют права требовать более 200 злотых, однако минимального предела не существует, поэтому некоторые заведения могут предлагать услугу немного дешевле.

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Кому придется платить больше

Обычным водителям, которые ездят по частным делам, волноваться не стоит – для них эти тесты не являются обязательными. А вот профессионалам и любителям нарушать правила придется раскошелиться.

Какие водители должны пройти психологическое тестирование:

управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

превысил допустимый лимит штрафных баллов;

вызвал дорожно-транспортное происшествие;

подать заявку на получение водительского удостоверения грузовиков и автобусов;

инструкторы по вождению и экзаменаторы;

управляют машинами экстренной помощи.

Почему цены пошли вверх

Увеличение стоимости сразу на 50 злотых кажется довольно резким, но этому есть логическое объяснение. Дело в том, что это первая корректировка тарифов за последние 12 лет.

Предыдущие цены держались постоянными еще с июля 2014 года. За это время инфляция существенно ударила по экономике, а психологические клиники столкнулись со значительно более высокими затратами на содержание оборудования и персонала.

Конечно, водителям такой сюрприз в преддверии зимы вряд ли понравится. Однако эксперты признают, что этот шаг был неизбежен для сохранения качества медицинских услуг на должном уровне.