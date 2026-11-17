Как сообщает издание TopGir, этот необычный лот сразу привлек внимание любителей немецкого автопрома, ведь снаружи автомобиль выглядит почти как стоковый.

Главная фишка скрывается под капотом этого 25-летнего хэтчбека. Вместо стандартного скромного моторчика мастера установили серьезно доработанный агрегат, который теперь выдает поразительные 600 лошадиных сил. Чтобы переварить такую мощность, пришлось полностью перебрать трансмиссию, усилить сцепление и установить более производительную тормозную систему.

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Адекватный прайс или безумие

Конечно, прайс в 65 617 условных единиц за авто в 1999 году может показаться абсолютно неадекватным для рядового водителя. За эти деньги в автосалоне можно спокойно взять новенький кроссовер бизнес-класса с гарантией. Однако для фанатов тюнинга и коллекционеров такие проекты обладают особой ценностью, ведь в них вложены сотни часов ручного труда и топовые комплектующие.

Создать такого монстра в гаражных условиях практически невозможно, это уровень профессионального ателье,

– отмечают эксперты рынка, оценивая качество выполнения работ.

Что было известно раньше?

Напомним, что оригинальный Volkswagen Golf IV выпускался с 1997 по 2004 год и стал настоящим бестселлером в Европе. Даже сегодня эти машины часто встречаются на украинских дорогах, хотя их средняя цена на вторичном рынке обычно не превышает 4-5 тысяч долларов.