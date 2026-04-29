Ценовая война в Китае: BYD игнорирует правительство и провоцирует демпинг

Почти год назад государственные регуляторы Китая провели встречу с руководством более десяти ведущих автоконцернов, отмечает Auto24. Главным требованием властей было прекращение “инволюционной” конкуренции. Этот термин впервые использовал премьер-министр Китая Ли Цян для описания саморазрушительной борьбы за долю рынка через убыточные скидки, отмечает Carscoops.

Вопреки предостережениям, данные Bloomberg свидетельствуют, что только за март среднее снижение цен на весь модельный ряд BYD составило около 10%. Такие действия спровоцировали цепную реакцию: компании Geely и Chery были вынуждены удерживать скидки на уровне 15%, чтобы не потерять клиентов.

Chery Exeed Exlantix E05

Проблема избыточных мощностей и экспортная агрессия

Корень кризиса кроется в колоссальном разрыве между производством и спросом внутри страны. В прошлом году в Китае было продано около 23 миллионов автомобилей, тогда как мощности заводов позволяют выпускать 55,5 миллиона единиц ежегодно. Чтобы избавиться от остатков, местные бренды массово переориентируются на внешние рынки – только за последний месяц экспорт китайских электромобилей вырос вдвое.

Финансовые последствия для производителей

Под давлением регуляторов компании изменили схему взаимодействия с контрагентами. Ранее автопроизводители задерживали оплату счетов поставщикам на месяцы, используя эти средства для финансирования скидок. Теперь власти требуют быстрых расчетов, что мгновенно отразилось на балансах предприятий. В частности, у BYD соотношение долга к собственному капиталу подскочило до 25%.

Как отмечает генеральный секретарь Международной организации производителей автотранспортных средств Франсуа Рудье, такая ситуация лишь создает иллюзию выгоды для покупателя. На самом же деле производители теряют прибыли, необходимые для разработки новых технологий, что угрожает устойчивости всей глобальной автомобильной системы.

Почему “ценовая война” в Китае угрожает мировому автопрому?