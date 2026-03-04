Цены на АЗС обновили рекорды: сколько стоит литр топлива на украинских заправках

Крупнейшие сети - OKKO и WOG - прибавили за день сразу по 3 грн на литре бензина и дизеля. Утром 4 марта – еще на 1 гривну. Автогаз подорожал на 1 грн и впервые за долгое время пересек психологическую отметку в 40 грн/л, увидели в Авто24.

Также интересно можно ли выкупить топливо в приложениях АЗС

Крупнейшие сети – самые высокие цены

OKKO и WOG только за вторник добавили по 3 гривны, утром – еще по гривне. По состоянию на утро 4 марта цены в этих сетях такие:

А-95 и ДТ: 70,99 – 71,99 грн/л

А-95+ и ДТ Плюс: 73,99 грн/л

Автогаз - 40,98 – 41,99 грн/л

Купить топливо в приложении ОККО невозможно, в WOG – по ценам стеллы.

Цена на фото – состоянием на вечер 3 марта, утром 4 марта ценники подросли еще на 1 гривну. Фото Авто24

Всего с 18 февраля бензин и дизель в этих сетях подорожали уже на 6 грн/л.

UPG: немного дешевле

Сеть UPG в среду подняла цены еще ощутимее.

Новые расценки следующие:

А-95 - 67,90 грн/л

upg95 - 70,90 грн/л

upg100 - 77,90 грн/л

Euro Diesel - 67,90 грн/л

upgDiesel - 70,90 грн/л

Газ - 40,0 грн/л

Купить топливо в приложении невозможно.

Другие сети подтянулись

Цены пересмотрели и другие операторы: Ukrnafta, БРСМ-Нафта, AMIC, SOCAR, KLO, Parallel и Chipo - повышение составляет до 5-6 грн/л.

Цена на фото – состоянием на вечер 3 марта, утром 4 марта ценники подросли еще на 1 гривну. Фото Авто24

Также интересно: а что с качеством бензина?

Что дальше?

Главный драйвер подорожания - мировая нефть. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке трейдеры закладывают в цены риски перебоев поставок. Если котировки и в дальнейшем будут держаться на повышенных уровнях или пойдут выше, украинская розница продолжит повышать цены.

Для потребителей это означает, что март может стать месяцем новых рекордов. Рынок уже показал, что реагирует быстро и без пауз.