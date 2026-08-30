Цены на Cadillac Escalade в США опустились до минимума: что показывают аукционы

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Cadillac Escalade потерял треть аукционной цены за два года
Согласно статистике торгов американских страховых аукционов от Autoastat, динамика которых приведена на графике, средняя финальная цена Cadillac Escalade 2020-2022 модельных лет в июле 2024 составляла около 30 тысяч долларов. К июлю 2026 года она опустилась примерно до 20,3 тысяч, т.е. автомобили подешевели почти на треть.
Цена падает уже второй год
Снижение не было равномерным. В течение второй половины 2024 года средняя ставка примерно с 30 тысяч долларов опустилась до 24-26 тысяч.
Весной 2025 года цены ненадолго вернулись выше 30 тысяч долларов, но уже после этого тренд снова сменился нисходящим.
Самая низкая точка на графике зафиксирована в ноябре 2025 года, когда средняя финальная ставка составила $18 279. По сравнению с предыдущим месяцем она тогда упала сразу на $4685.
После короткого восстановления до примерно 26,7 тысяч долларов в декабре цены снова начали снижаться. Весной 2026 года средний уровень преимущественно держался около 21-23 тысяч долларов, а в июне и июле опустился почти до 20 тысяч.
Cadillac Escalade 2020 модельного года принадлежит четвертому поколению, а с 2021 года в США начали продавать совершенно новый Escalade пятого поколения.
Авто24 рассказывал о его премьере еще в 2020 году. Новинка получила независимую заднюю подвеску, огромный 38-дюймовый OLED-комплекс дисплеев, пневмоподвеску и более современный салон.
$20 тысяч на аукционе не означают Escalade за $20 тысяч в Украине
Как и в случае с Mazda CX-5, динамику цен которой Авто24 анализировал ранее, финальная ставка на Copart или IAAI является только началом затрат.
Большинство таких автомобилей продают после страховых случаев, поэтому к стоимости лота нужно добавить аукционное собрание, доставку по США, морскую перевозку, логистику в Украину, растаможка, сертификации и ремонта.
Для Escalade в отдельности следует учитывать высокую цену кузовных деталей, оптики, электроники и элементов подвески. А 6,2-литровый двигатель делает таможенные платежи значительно больше, чем у массового кроссовера с двухлитровым мотором.
Падение почти на $10 тысяч делает модель более интересной
Если ориентироваться на график, за два года средняя аукционная цена Cadillac Escalade 2020-2022 годов снизилась примерно с $30-30,5 тысяч до чуть более $20 тысяч. Это падение примерно на $10 тысяч или около трети стоимости.
Для покупателя из Украины такое изменение существенно, ведь более дешевый лот частично компенсирует высокую логистику и растаможку крупного бензинового внедорожника. В то же время покупать Escalade только по привлекательной финальной ставке рискованно: у премиального автомобиля даже относительно небольшое повреждение может превратиться в очень дорогой ремонт.
Поэтому нынешние цены делают Cadillac Escalade гораздо более интересным для импорта, чем два года назад, но главной цифрой все равно остается не ставка на аукционе, а полная стоимость уже обновленной и оформленной машины в Украине.