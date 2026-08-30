Цены на Cadillac Escalade в США опустились до минимума: что показывают аукционы

Согласно статистике торгов американских страховых аукционов от Autoastat, динамика которых приведена на графике, средняя финальная цена Cadillac Escalade 2020-2022 модельных лет в июле 2024 составляла около 30 тысяч долларов. К июлю 2026 года она опустилась примерно до 20,3 тысяч, т.е. автомобили подешевели почти на треть.

Цена падает уже второй год

Снижение не было равномерным. В течение второй половины 2024 года средняя ставка примерно с 30 тысяч долларов опустилась до 24-26 тысяч.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Весной 2025 года цены ненадолго вернулись выше 30 тысяч долларов, но уже после этого тренд снова сменился нисходящим.

Самая низкая точка на графике зафиксирована в ноябре 2025 года, когда средняя финальная ставка составила $18 279. По сравнению с предыдущим месяцем она тогда упала сразу на $4685.

После короткого восстановления до примерно 26,7 тысяч долларов в декабре цены снова начали снижаться. Весной 2026 года средний уровень преимущественно держался около 21-23 тысяч долларов, а в июне и июле опустился почти до 20 тысяч.

Cadillac Escalade 2020 модельного года принадлежит четвертому поколению, а с 2021 года в США начали продавать совершенно новый Escalade пятого поколения.

Авто24 рассказывал о его премьере еще в 2020 году. Новинка получила независимую заднюю подвеску, огромный 38-дюймовый OLED-комплекс дисплеев, пневмоподвеску и более современный салон.

$20 тысяч на аукционе не означают Escalade за $20 тысяч в Украине

Как и в случае с Mazda CX-5, динамику цен которой Авто24 анализировал ранее, финальная ставка на Copart или IAAI является только началом затрат.

Большинство таких автомобилей продают после страховых случаев, поэтому к стоимости лота нужно добавить аукционное собрание, доставку по США, морскую перевозку, логистику в Украину, растаможка, сертификации и ремонта.

Для Escalade в отдельности следует учитывать высокую цену кузовных деталей, оптики, электроники и элементов подвески. А 6,2-литровый двигатель делает таможенные платежи значительно больше, чем у массового кроссовера с двухлитровым мотором.

Падение почти на $10 тысяч делает модель более интересной

Если ориентироваться на график, за два года средняя аукционная цена Cadillac Escalade 2020-2022 годов снизилась примерно с $30-30,5 тысяч до чуть более $20 тысяч. Это падение примерно на $10 тысяч или около трети стоимости.

Для покупателя из Украины такое изменение существенно, ведь более дешевый лот частично компенсирует высокую логистику и растаможку крупного бензинового внедорожника. В то же время покупать Escalade только по привлекательной финальной ставке рискованно: у премиального автомобиля даже относительно небольшое повреждение может превратиться в очень дорогой ремонт.

Поэтому нынешние цены делают Cadillac Escalade гораздо более интересным для импорта, чем два года назад, но главной цифрой все равно остается не ставка на аукционе, а полная стоимость уже обновленной и оформленной машины в Украине.