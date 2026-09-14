Цены на горючее растут: дезель уже по 100 гривен за литр

Оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжают расти, однако темпы подорожания в конце недели замедлились. На южных территориях ресурс торговали преимущественно по 90– 90,50 грн/л, хотя еще в середине недели цены составляли 88– 89 грн/л.

Причиной роста, как пишет Энкор, стало резкое удорожание дизельного горючего на европейском рынке – котировки достигали рекордных 1550 долларов за тонну. Однако украинский оптовый рынок пока сдерживает дальнейшее повышение из-за избыточного предложения и слабого спроса.

По словам участников рынка, себестоимость партий дизтоплива, которые в ближайшее время поступят в Украину, составляет около 93,50.– 93,70 грн/л. В то же время, на рынке оставались предложения по 90 грн/л, что заставило трейдеров корректировать цены вниз.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Во второй половине дня на юге уже появились предложения по 89,50– 89,80 грн/л. Среди компаний, торговавших в районе 90 грн/л, были ОККО, Кворум-Нефть, Пэйд и УНТК. Несколько дороже ресурс предлагали "Д.Трейдинг" и "Мартин Трейд".

Спрос сдерживает удорожание

Дополнительным фактором давления на цены остается слабый спрос. Участники рынка объясняют, что при резком росте стоимости горючего покупатели традиционно сокращают закупки. В то же время, часть трейдеров имеет избыточные запасы и требует быстрого высвобождения ресурсов.

На этом фоне поставщики пока не просматривают существенно премии и стоимость фрахта. Для румынского дизеля премия составляет около 70– 75 долларов/т, а фрахт из-за низкого уровня воды в Дунае – 65– 75 долларов/т.

Греческий ресурс имеет премию около 45– 55 долларов/т, а фрахт составляет 90– 115 долларов/т. На рубеже августа и сентября именно дизель из Греции доминировал в поставках на юг около 27 тыс. тонн. Еще 9,9 тыс. тонн пришлось на Израиль и 8,9 тыс. тонн – на ОАЭ.

На западе дизель также дорожает

На западном направлении цены поднялись до 92,90– 93 грн/л, хотя в течение недели они доходили до 93,50– 94,60 грн/л. Снижение цен на юге и слабый спрос вынудили трейдеров корректировать предложения и в этом регионе.

В то же время на рынке увеличивается количество предложений словацкого дизтоплива. К примеру, "Мартин Трейд" 11 сентября предлагал его по 94,60 грн/л, а "Энергия Трейд" и УНТК - по 94,70 грн/л.

Цена ресурса ORLEN Lietuva на период 11– 20 сентября выросла всего на 10 долларов за кубометр - до 1287– 1299 долл./м³. Однако участники рынка ожидают нового повышения, если европейские котировки продолжат расти.

Дизель на АЗС уже близится к 100 грн/л

Несмотря на временное замедление оптового роста, для розничного рынка перспективы остаются неблагоприятными. Старые более дешевые партии постепенно продаются, а на их место входит более дорогой ресурс, закупленный при высоких европейских котировках.

На АЗС маркетмейкеров дизель уже стоит около 98,90 грн/л, а на премиальных станциях – 99,90.– 100 грн/л.

Таким образом, дальнейший рост розничных цен на дизель выглядит вероятным. Его масштаб будет зависеть, прежде всего, от динамики европейских котировок и того, насколько быстро украинский рынок сможет распродать более дешевые запасы.