Цены на горючее в Украине резко выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ

В Украине заметно подорожало горючее. С начала сентября средняя цена бензина выросла на 37 коп./л – до 80,69 грн, дизельного горючего – на 29 коп./л, до 91,70 грн/л, а автогаза – на 18 коп./л, до 43,24 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", на которые сослается. enkorr.ua.

Бензин подорожал сразу в нескольких сетях

На 1 грн/л подняли цены на бензин WOG, UPG, Mango, Катрал, VST и Авантаж 7. Последняя сеть после повышения уступила место "Фактору" среди АЗС с самыми низкими ценами на светлые нефтепродукты.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Государственная UKRNAFTA пока просмотрела только стоимость бензина – цена выросла на 1 грн, до 79,90 грн/л.

На дизельное топливо цену на 1 грн/л повысил премиальный SOCAR – до 95,90 грн/л. Также дизель подорожал на станциях "Днепронефти" – до 90,99 грн/л, а в сети BVS в Киевской области – до 92,90 грн/л.

Изменение цен на светлые нефтепродукты также зафиксировали в Chipo, VostokGaz и "БРСМ-Нефти".

Автогаз также дорожает

WOG повысил цену LPG на 1 грн/л – до 45,50 грн. UPG добавила 60 коп./л – до 43,50 грн/л.

Еще на 50 коп./л газ подорожал в KLO и VostokGaz. Локальные повышения также были зафиксированы на отдельных АЗС "Днепронефти" в Запорожской области и AMIC в Черниговской области.

Оптовые цены подтверждают дальнейший рост

Одной из причин удорожания называют резкий рост цен на внешнем рынке на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Оптовый рынок уже показывает аналогичную тенденцию. По состоянию на начало сентября дизельное топливо на юге Украины стоило 87,00– 87,70 грн/л в зависимости от объема партии, а на мероприятии - 90– 92,50 грн/л.

По оценке "А-95", основное давление в ближайшее время может прийтись на бензин и дизель, поскольку именно они быстрее всего реагируют на изменение стоимости импортного ресурса.