Цены на переправку уклонистов упали: сколько сейчас берут в Одессе за "билет" в Молдову

Организацией переправки уклонистов занимался 21-летний житель упомянутого города. Он подыскивал клиентов через знакомых и предлагал нелегальный выезд в Молдову вне пунктов пропуска.

Как сообщает Специализированная Прокуратура в сфере обороны Южного Региона, свои услуги организатор оценил в 7000 долларов.

Как работала схема

Предложенный клиентам "Пакет услуг" предусматривал доставку до границы частным трансфером и сопровождение до полосы границы. дальнейший маршрут. Оплата – в два этапа:

Фигурант дела брал 2000 долларов аванса, а окончательный расчет уже при пересечении границы. Переправка планировалась на начало апреля 2026 года.

"Когда "клиент" уже садился в авто для выезда, организатор получил первую часть денег. Пересчитать не успел, поскольку сразу был задержан. Передача средств происходила под контролем правоохранителей, – отмечают в спецпрокуратуре.

Задержание силовики спецподразделения провели корректно, но шок у арестованного был. Фото: Прокуратура Украины

Сам себя выкупил из-под ареста

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 266 тыс. грн, который он уже оплатил.

Сейчас следователи проверяют возможную причастность фигуранта к другим эпизодам и устанавливают полный круг участников схемы.