Цены на подержанные автомобили в Украине снова меняются: что подорожало больше всего

Такие результаты получили аналитики Института исследований авторынка, проанализировав предложения по Auto.Ria. Речь именно о ценах, которые продавцы указывают в объявлениях, а не о фактической стоимости заключенных сделок, ведь после телефонного разговора и торга у автомобиля она вполне может быть другой.

Бензиновые авто подорожали на 4,2%

Бензин остается самым массовым сегментом украинской вторички и за месяц средняя медианная цена предложения здесь заметно подросла. Около 135 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями были представлены в объявлениях, а медианный ценник увеличился на 4,2% - до 9 900 долларов.

Интересно, что подобная динамика происходит на фоне относительно стабильной ситуации на АЗС. В начале прошлого месяца бензин А-95 стоил в среднем около 81 гривны за литр, а в конце периода – около 80 гривен. Для покупателя это означает, что привычный бензиновый автомобиль пока не получил нового серьезного удара по стоимости ежедневной эксплуатации, а продавцы, похоже, воспользовались моментом, чтобы поднять немного свои ожидания.

Впрочем, цена в объявлении еще не означает, что автомобиль реально будет продан именно за эти деньги. На вторичном рынке торг остается важной частью сделки, поэтому дальнейшая динамика реальных продаж может отличаться от того, что сейчас мы видим в объявлениях.

Дизели замерли на отметке 9 900 долларов

С дизельными автомобилями ситуация гораздо более спокойная. Медианная цена предложения за месяц не изменилась и осталась на уровне 9900 долларов, хотя количество объявлений в этом сегменте продолжает увеличиваться.

Цена дизельного горючего тоже почти не изменилась. Если в начале прошлого месяца литр дизеля стоил около 93 гривен, то сейчас средний показатель подошел к 92 гривен. То есть автомобилисты уже постепенно привыкают к новому уровню расходов на горючее, но это пока не привело к заметному движению цен самих автомобилей.

На рынке дизелей сейчас формируется достаточно любопытная ситуация. Потенциальные покупатели не спешат переплачивать, ведь эксплуатация дизельного автомобиля стала значительно дороже, но и продавцы не очень хотят снижать цену. Выходит своеобразное соревнование на выдержку: каждая сторона ждет, кто первым изменит свою позицию.

Ранее мы уже обращали внимание на то, что продавцы дизельных автомобилей могут сначала поднимать ценники, реагируя на ситуацию с горючим, но затем вынуждены корректировать их, если покупатели не готовы платить больше. Пока этого не произошло, рынок просто поставил цены на паузу.

Автомобили с ГБО немного отыграли позиции

Автомобили с газобаллонным оборудованием за месяц подорожали на 1,1%, а медианная цена предложения достигла 4550 долларов.

На этом фоне автогаз даже немного подешевел. Если в начале прошлого месяца литр пропан-бутановой смеси стоил около 43,50 грн, то сейчас цена составляет примерно 42,90 грн.

Разница небольшая, но для владельцев машин с ГБО даже такие колебания имеют значение. Особенно если автомобиль используется много и каждый день наматывает десятки или сотни километров.

Украинский рынок газовых автомобилей при этом остается очень разнообразным. Здесь можно найти старые бюджетные модели, которые покупают именно ради дешевой эксплуатации, а можно наткнуться на крупный американский или японский автомобиль, владелец которого тоже не хочет тратить лишние деньги на бензин.

Гибриды снова показали наибольший рост

Заметнее всего за месяц изменились ценники на гибридные автомобили. Их медианная цена предложения увеличилась на 4,7% и достигла 26 900 долларов.

Отчасти это можно объяснить более дорогим горючим. Гибрид позволяет снизить расходы на поездки в городе, где бензиновый двигатель часто работает далеко не в самом эффективном режиме. Именно поэтому на фоне дорогостоящего горючего спрос на такие автомобили остается высоким.

Но дело не только лишь в спросе. На вторичный рынок продолжают попадать гибриды, несколько лет назад продававшиеся новыми. Соответственно средний возраст такого автопарка постепенно меняется, а вместе с ним меняется и структура предложения.

Поэтому рост медианной цены на 4,7% совсем не означает, что каждый Toyota RAV4, Camry или Prius вдруг подорожал на такую же сумму. Если на рынке становится больше относительно свежих и дорогих гибридов, сама медиана автоматически двигается вверх.

Электромобили дорожают медленнее

Электромобили за месяц прибавили 1,4%, а медианная цена предложения достигла 22 000 долларов.

После возвращения НДС на импорт электромобилей украинский рынок испытал достаточно сильную перестройку. Однако сейчас он постепенно стабилизируется, а электромобили перестали быть экзотикой на вторичном рынке.

На цены оказывает влияние сразу несколько факторов. С одной стороны, покупатели продолжают считать экономию на горючем и обслуживании. С другой – новые электромобили дешевеют из-за сильной конкуренции производителей, особенно китайских, и это создает дополнительное давление на цены подержанных машин.

Не менее важной остается возможность заряжать автомобиль дома. Именно доступ к собственной розетке во многом определяет экономику электромобиля для водителя. Если автомобиль каждую ночь можно заряжать дома по относительно невысокой цене, преимущества электротяги становятся более ощутимыми.

О том, как меняется украинский рынок электромобилей после возврата НДС, Auto24 уже рассказывал в материале о стабилизации рынка и темпах его обновления. Этот процесс важен и для вторички, поскольку сегодняшние новые электромобили через несколько лет сформируют будущее предложение подержанных машин.

Цены на горючее пока не перевернули вторичный рынок

Если посмотреть на все сегменты одновременно, картина получается более интересной, чем может показаться с первого взгляда. Бензиновые автомобили подорожали на 4,2%, гибриды - на 4,7%, машины с ГБО прибавили 1,1%, электромобили - 1,4%, а дизели остались на предыдущей ценовой отметке.

То есть резкого обвала или скачка на всем рынке не произошло. Продавцы постепенно реагируют на изменение стоимости эксплуатации, но делают это очень неравномерно.

При этом нужно помнить, что речь идет именно о ценах предложения. Это своеобразный термометр настроений продавцов, но не кассовый чек. Человек может выставить автомобиль за 12 тысяч долларов, а отдать его после торга за 11 тысяч. Поэтому настоящую картину рынка лучше оценивать вместе с данными о реальных сделках и количестве остающихся в продаже автомобилей.

Что будет с ценами дальше

Пока украинский рынок подержанных автомобилей находится в своеобразном режиме ожидания. Цены на горючее уже стали для водителей привычно высокими, но продавцы еще не готовы массово перестраивать ценники под новую реальность.

Самое интересное сейчас происходит с дизелями и гибридами. В первом случае продавцы не хотят дешеветь, хотя покупатели все больше причин считать расходы на топливо. Во втором спрос остается достаточно сильным, а приток свежих автомобилей на вторичный рынок подтягивает медианную цену вверх.

Дополнительное давление на украинскую вторичку будет создавать европейский рынок. Цены на подержанные электромобили в Европе начали снижаться, следовательно, импортерам может стать интереснее привозить в Украину более свежие автомобили по более конкурентной цене.

Если эта тенденция сохранится, покупатели получат дополнительный довод для торга с продавцами подержанных машин. И тогда нынешняя "игра во взгляды" на вторичном рынке может наконец-то завершиться – продавцам придется либо соглашаться на реальные рыночные цены, либо дольше ждать своего покупателя.