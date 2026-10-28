Цены на топливо снова подскочили: дизель пробил отметку в 103 гривны, но есть положительный сигнал

Как сообщает профильное издание enkorr, с 20 по 27 октября бензин также прибавил в цене 25 копеек и теперь стоит в среднем 90,05 гривны за литр. Ситуация начала выравниваться только с понедельника, когда расширение предложения на рынке наконец-то потянуло оптовые прайсы вниз.

Благодаря этому разница между группой и розницей впервые за три недели вышла в плюс. Пока розничная наценка на дизеле составляет 1,23 гривны на литре, хотя на бензине она, наоборот, сократилась.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кто правит самые высокие цены

Дороже всего заправляться традиционно на станциях SOCAR и Neftek, где стоимость горючего после прыжка на 3 гривны достигла 108 гривен за литр. Азербайджанская сеть также лидирует и в бензиновом сегменте с ценником 95,90 гривны.

Сразу за ними идут ОККО, WOG и Grand Petrol, которые просят за литр тяжелого горючего 106,90 гривны. Неожиданно в премиум-сегмент ворвалась сеть Chipo, подняв прайс до 106,82 гривны.

Найти дизель дешевле сотни сейчас можно только у трех операторов, решивших не переписывать стелы. Речь идет о заправках Фактор, Mango и Кворум, где цены держатся на уровне чуть ниже 100 гривен.

Государственная UKRNAFTA также отказалась от статуса жесткого дискаунтера и подняла стоимость на 2 гривны, остановившись на отметке 101,90 гривны за литр. Между тем сеть UPG наконец-то разрешила наблюдавшуюся на прошлой неделе проблему с наличием горючего на своих комплексах.

Валютный фактор и бэкграунд

Хотя оптовые цены пошли на убыль, серьезным риском для водителей остается курс валют. Доллар на межбанке уже торгуется выше 45,60 гривны, и такой скачок автоматически добавляет к себестоимости литра дизеля еще одну гривну.

Напомним, ранее мы писали, что предпосылки для нынешнего топливного кризиса начали формироваться еще в сентябре из-за резкого удорожания нефтепродуктов в Европе. Тогда эксперты Консалтинговой группы А-95 предупреждали, что главным слабым местом украинского рынка остается логистика и задержка поставок.

Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за стремительного скачка оптовых цен в середине октября розничная торговля оказалась на грани убыточности. Это заставило даже самых устойчивых дискаунтеров, таких как Авантаж 7, существенно поднять цены и перейти к среднему ценовому сегменту.