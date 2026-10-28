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Цены на топливо снова подскочили: дизель пробил отметку в 103 гривны, но есть положительный сигнал

За последнюю неделю средняя стоимость дизельного горючего на украинских заправках взлетела на 1,70 гривны, достигнув почти 104 гривен за литр. Однако благодаря правительственному "зеленому коридору" для бензовозов импорт оживился, что дает надежду на скорую стабилизацию ценников.
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Цены на топливо снова подскочили

Евгений Гудущан
logo28 октября, 19:50
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Как сообщает профильное издание enkorr, с 20 по 27 октября бензин также прибавил в цене 25 копеек и теперь стоит в среднем 90,05 гривны за литр. Ситуация начала выравниваться только с понедельника, когда расширение предложения на рынке наконец-то потянуло оптовые прайсы вниз.

Благодаря этому разница между группой и розницей впервые за три недели вышла в плюс. Пока розничная наценка на дизеле составляет 1,23 гривны на литре, хотя на бензине она, наоборот, сократилась.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Кто правит самые высокие цены

Дороже всего заправляться традиционно на станциях SOCAR и Neftek, где стоимость горючего после прыжка на 3 гривны достигла 108 гривен за литр. Азербайджанская сеть также лидирует и в бензиновом сегменте с ценником 95,90 гривны.

Сразу за ними идут ОККО, WOG и Grand Petrol, которые просят за литр тяжелого горючего 106,90 гривны. Неожиданно в премиум-сегмент ворвалась сеть Chipo, подняв прайс до 106,82 гривны.

Найти дизель дешевле сотни сейчас можно только у трех операторов, решивших не переписывать стелы. Речь идет о заправках Фактор, Mango и Кворум, где цены держатся на уровне чуть ниже 100 гривен.

Государственная UKRNAFTA также отказалась от статуса жесткого дискаунтера и подняла стоимость на 2 гривны, остановившись на отметке 101,90 гривны за литр. Между тем сеть UPG наконец-то разрешила наблюдавшуюся на прошлой неделе проблему с наличием горючего на своих комплексах.

Валютный фактор и бэкграунд

Хотя оптовые цены пошли на убыль, серьезным риском для водителей остается курс валют. Доллар на межбанке уже торгуется выше 45,60 гривны, и такой скачок автоматически добавляет к себестоимости литра дизеля еще одну гривну.

Напомним, ранее мы писали, что предпосылки для нынешнего топливного кризиса начали формироваться еще в сентябре из-за резкого удорожания нефтепродуктов в Европе. Тогда эксперты Консалтинговой группы А-95 предупреждали, что главным слабым местом украинского рынка остается логистика и задержка поставок.

Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за стремительного скачка оптовых цен в середине октября розничная торговля оказалась на грани убыточности. Это заставило даже самых устойчивых дискаунтеров, таких как Авантаж 7, существенно поднять цены и перейти к среднему ценовому сегменту.

#Aвтобизнес #Топливо #Новости
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