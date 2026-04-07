Цены на топливо снова пошли вверх: дизель может превысить 100 грн за литр

В начале апреля украинский рынок топлива снова демонстрирует стремительный рост цен. После короткой стабилизации в конце марта подорожание охватило все основные виды топлива, а дизель уже приблизился к психологической отметке, которую эксперты enkorr.ua считают лишь промежуточной.

Внешние рынки продолжают давить на украинский сегмент. В частности, импортная стоимость сжиженного газа после апрельских котировок превысила 1150 долларов за тонну, что фактически заложило основу для дальнейшего роста розничных цен.

Ситуация сейчас

По данным мониторинга рынка, в первые дни апреля средние цены изменились следующим образом: бензин А-95 прибавил более гривны за литр и приблизился к 73 грн, премиальный А-95+ вырос до почти 77 грн, дизель подорожал сразу почти на 4 грн и достиг около 88 грн за литр, а автогаз превысил 48 грн.

При этом ситуация на оптовом рынке выглядит еще более напряженной. Особенно это касается дизельного топлива, которое существенно дорожает из-за роста европейских котировок. В результате розничные сети часто продают дизель с минимальной или даже отрицательной маржой, что создает предпосылки для дальнейшего повышения цен.

Чего ожидать в ближайшее время

На этом фоне операторы АЗС начали активнее пересматривать свои ценовые стратегии. Часть сетей резко подняла цены, пытаясь догнать рынок, другие - действуют менее синхронно, что лишь усиливает разрыв между премиальным сегментом и дискаунтерами.

Отдельно эксперты обращают внимание на изменение баланса между видами горючего. Соотношение цены бензина и автогаза достигло максимальных значений за последние годы, что потенциально может повлиять на структуру спроса. Впрочем, пока что существенного перетока потребителей не зафиксировано.

Ключевой фактор риска - дизель. Из-за сочетания высоких закупочных цен и низкой рентабельности в рознице, именно этот сегмент может стать драйвером нового витка подорожания. По оценкам рынка, уже в ближайшее время цены на дизельное топливо могут превысить 100 грн за литр.

Вывод

В итоге, нынешняя ситуация выглядит как начало нового ценового цикла. И если внешние и внутренние факторы не изменятся, украинским водителям придется готовиться к дальнейшему росту расходов на топливо уже в апреле.