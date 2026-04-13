Цепная реакция: в США из-за невнимательности водителей в ДТП попало более 10 автомобилей

Ситуация выглядела почти сюрреалистично. Все началось с того, что двое водителей остановились на трассе после мелкого столкновения с участием внедорожника Jeep, чтобы обменяться данными. Пока они спокойно общались на обочине, поток транспорта в центральной полосе внезапно остановился, пишет Carscoops.

Водитель красного хэтчбека, который двигался в плотном потоке, не успел вовремя среагировать на торможение автомобилей впереди и врезался в черную Honda CR-V. Именно этот удар стал “детонатором” цепной реакции.

Маневры спасения и масштаб столкновения

На видеозаписи с регистратора, который позже появился на Reddit, видны профессиональные действия отдельных водителей: водитель Hyundai Tucson успел вовремя нажать на тормоза, а водитель белого Subaru Forester – резко изменить полосу направо, избежав столкновения. Однако для многих других водителей, двигавшихся позади, времени на реакцию не осталось.

За считанные секунды в общую кучу врезалось по меньшей мере десять автомобилей. Финальный удар в этой серии ДТП произошел вне объектива камеры, однако звук свидетельствовал о значительной силе столкновения – обломки автомобилей разлетелись по всей проезжей части. По предварительным данным, обошлось без тяжелых травм, однако серьезные повреждения транспортных средств очевидны.

Главный урок: почему не стоит “висеть на хвосте”

Эта авария в очередной раз подчеркивает критическую важность соблюдения безопасной дистанции. На высоких скоростях, характерных для автомагистралей, тормозной путь увеличивается в разы, и водитель, который едет слишком близко к бамперу предыдущего авто, фактически лишает себя шанса на безопасную остановку.

Данная ситуация является поучительной для нетерпеливых водителей: попытка выиграть несколько секунд, держась ближе к авто впереди, не стоит времени, потраченного на оформление масштабной аварии, ремонт десятка машин и риск для здоровья.