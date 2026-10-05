Часовая погоня на многотонном грузовике: 21-летний юноша без прав устроил настоящий экшн на дороге

Как сообщает издание Carscoops, инцидент начался, когда патрульные попытались остановить 21-летнего Леуана Гриффитса. Вместо того чтобы притормозить, парень нажал на газ своего только что приобретенного бортового грузового авто. Ситуацию усложняло то, что у водителя вообще не было ни соответствующей категории прав, ни страхового полиса.

Как действовали полицейские?

Бежать от копов на легковушке– это уже плохая идея, но делать это на многотонной коммерческой технике – настоящее безумие. Для понимания масштабов угрозы: такой грузовик полицейские не могут просто заблокировать или применить маневр разворота, ведь любой физический контакт на скорости мог бы привести к катастрофическим последствиям для всех участников движения.

Во время часовой погони Гриффитс разогнал тяжелую машину до 122 км/ч по участку, где разрешено ехать не более 80 км/час. Еще страшнее выглядела его езда из-за жилых зон: там, где действует ограничение в 32 км/ч, он мчался на скорости 90 км/ч.

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На видео из полицейских регистраторов видно, как огромный грузовик протискивается по узким дорогам, едва не снося встречные авто. В конце концов горе-водитель понял, что оторваться не получится, бросил грузовик и попытался скрыться на своих двоих, но его быстро задержали.

Как наказали нарушителя?

Суд вынес приговор: восемь месяцев тюрьмы (условно два года), запрет управлять любым транспортом на два года и 200 часов общественных работ. Чтобы когда-то сесть за руль легально, ему придется сдавать расширенный экзамен по вождению. Эта история– яркое напоминание о том, что отсутствие документов и паника за рулем превращают любое авто в неуправляемое оружие.