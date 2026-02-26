Часть средств из 2-миллиардного транша помощи Канада направит на приобретение 400 бронемашин

Свою солидарность с украинским народом правительство Канады видит в дальнейшей поддержке военного потенциала Киева, гуманитарных и социальных программ. Об этом и другом говорится в релизе канадского правительства.

Отдельно озвучена сумма в размере 2 миллиарда долларов военной помощи, выделенных на 2026-27 финансовый год. За эти средства Канада поможет обеспечить Вооруженные силы Украины необходимым оборудованием и возможностями для защиты территории.

Поступит более 400 бронемашин

Отдельным пунктом прописан транспортный транш. По этой статье сметных расходов Оттава приобретет и отгрузит Киеву четыре сотни бронированных машин, взятых не со склада резерва, а прямо с заводского конвейера.

Этот пакет включает 66 легких бронированных машин 6-го класса (General Dynamics) и 383 бронированные машины Senator (Roshel). Об этих машинах редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем.

Техника будет поставляться поэтапно, по факту накопления нужного количества машин для фрахта мест на морских паромах, которые будут отправляться в Европу.

Помощь шла, идет и будет идти

"Пока жестокая война России против Украины продолжается, Канада остается непоколебимой в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия должна нести ответственность за вред, разрушения и потери, вызванные ее неспровоцированной агрессией", – отметила в комментарии к этому релизу министр иностранных дел Анита Ананд.

В целом же Канада за время полномасштабной войны, начиная с февраля 2024, выделила Украине более 25,5 миллиарда долларов многогранной помощи, из них 8,5 миллиарда долларов направлено на военную помощь.