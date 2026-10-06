Чем Renault удивит на Парижском автосалоне новый концепт E-Space и массовый переход на LFP-батареи

Как сообщает официальный пресс-релиз Renault, Презентация новинок состоится 12 октября во время специальной пресс-конференции. На стенде площадью 2500 квадратных метров компания продемонстрирует полностью обновленную линейку электрических и гибридных транспортных средств, разработанных с упором на инновации и повседневный комфорт.

Главная интрига выставки – Renault E-Space Concept, являющийся современным переосмыслением культовой модели Espace 1984 года. Автомобиль длиной 4,7 метра получил элегантный кузов в цвете black rubé, широкую U-образную световую полосу и подсвеченный логотип в виде парящего в воздухе ромба.

"Этот концепт воплощает нашу стратегию futuREady, ставя потребности пользователя и опыт пребывания в салоне в центр процесса разработки", – представители бренда.

Буква "E" в названии указывает на принадлежность к электрической семье E-Tech, а слово Space намекает на просторный и высокотехнологичный интерьер.

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Обновление серийных моделей и новые батареи

Важным шагом для компании станет постепенное внедрение литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) для всего модельного ряда легковых электромобилей. В частности, обновленный Megane E-Tech получит батарею на 67 кВт-ч, которая обеспечит запас хода до 500 километров и позволит заряжаться от 15% до 80% всего за 24 минуты.

Компактный Twingo E-Tech также получил обновление– панорамная стеклянная крыша Twingobay площадью 0,7 квадратного метра, которая фильтрует ультрафиолет и инфракрасное излучение. Кроме того, автомобили с мультимедийной системой OpenR Link получат интеграцию искусственного интеллекта Gemini от Google через беспроводное обновление.

Спортивные концепты и коммерческий транспорт

Для поклонников скорости марка подготовила инженерный прототип Renault 5 Turbo 3E с двумя электромоторами на задней оси, выдающими 555 лошадиных сил и 4800 Нм крутящего момента. Рядом с ним дебютирует двухместное электрическое купе Renault 8 Gordini Concept, дизайн которого вдохновлен классическими раллийными авто 1960-х годов.

Коммерческий сегмент будет представлен на отдельном стенде Renault Pro+, где покажут фургоны Kangoo, Master и новый Trafic Van E-Tech electric, недавно получивший титул Международного фургона 2027 года.

Что было известно раньше?

Напомним, что кроме упомянутых моделей посетители выставки смогут увидеть концепт для активного отдыха Renault 4 JP4x4 и лимитированную версию кроссовера. Rafale hypnotic мощностью 300 лошадиных сил.