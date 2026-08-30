Черная точка в кругу: почему этот дорожный знак сбивает водителей с толку

Казалось бы, что здесь сложного? Но именно этот дорожный символ многие водители не могут правильно расшифровать. И дело не только в наших водителях – в Германии, где он официально используется, его значение в свое время знало примерно четверть опрошенных водителей.

Что за знак, куда он ведет и к чему обязывает, изучали эксперты Авто24.

Не камера, не опасность и не ограничение

Первое, что следует запомнить: черная точка в круге ничего не запрещает и ни к чему не обязывает.

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Это не знак контроля скорости, не предупреждение о камере, выбоинах или опасном участке. Он относится к навигационным указателям и используется для того, чтобы водителю было проще сориентироваться в населенном пункте. Этот знак показывает направление в центр города.

Точка, кольцо и круг, сразу напоминающий черно-белое изображение красного элемента на японском флаге, хотя на самом деле черная точка здесь символизирует центр чего-то, в этом случае – центр города. Коллаж: Авто24

Если рядом с этим символом находится стрелка, она показывает направление движения в центральную часть города или поселка. Кое-где дополнительно можно увидеть слово вроде "Центр", хотя сам символ выполняет ту же функцию.

То есть увидели черную точку в кругу на указателе – ищите не опасность, а центр.

Почему знак выглядит именно как точка в кругу

На дорожных знаках нет места для длинных пояснений. Водитель должен прочитать информацию буквально через несколько секунд, поэтому вместо надписей часто используют простые графические символы.

В этом случае черная точка условно обозначает центральную точку, а круг – территорию вокруг нее. В итоге выходит своеобразное графическое обозначение центра города.

Именно поэтому знак может показаться странным, если увидеть его по отдельности. Но в контексте указателя направления его логика становится понятна.

Где его можно встретить

В Германии такой символ устанавливают преимущественно на главных дорогах, важных перекрестках и транспортных узлах, откуда водителю нужно выбрать направление движения.

Знак часто можно увидеть на подъездных дорогах, больших перекрестках – указывает, в каком направлении расположен центр города. Фото: сайт 24auto.de

Особенно полезным он может быть для тех, кто очутился в незнакомом городе. К примеру, навигатор вдруг потерял сигнал, маршрут приходится сменить или водитель просто хочет попасть в центральную часть города, а не на его окраину.

В такой ситуации символ может сэкономить время и избавить от лишнего круга по улицам.

Почему большинство водителей его не узнают

Парадокс этого знака состоит в том, что он создан именно для быстрого распознавания, но без объяснения понятен далеко не всем.

По данным, приводимым германскими СМИ, опрос ADAC показал: правильное значение этого символа знала лишь примерно четверть из 1000 опрошенных водителей.

И это показывает одну увлекательную изюминку дорожных символов. Водитель может прекрасно знать знак STOP или ограничение 30 км/ч, но в течение года ездить и не задумываться, что означают менее распространенные символы.

Многие видели в нем знак кольцевой развязки, ссылку на стадион, а на самом деле он указывает, что в том направлении вы едете в центр города. Инфографика: Авто24 по материалам swr3online

Точка – это еще не всегда "центр"

Есть и важный нюанс: значение имеет именно контекст, в котором используется символ. Черная точка на белом фоне в навигационном указателе означает направление в центр населенного пункта. Сам по себе этот символ не является отдельной командой водителю.

Поэтому его не следует воспринимать как обычный знак приоритета, запрета или предупреждения. Он выполняет гораздо более прозаическую, но полезную функцию – помогает понять, куда ехать, если вам нужен центр города. И главное – знак не подпадает под штрафы.

Маленький символ может спасти от большого объезда

Дорожная навигация состоит из десятков таких деталей. Часть из них мы замечаем автоматически, другие годы остаются загадкой. Черная точка в кругу – как раз из других. Она не сигнализирует об опасности и не устанавливает новые правила для водителя. Ее задача гораздо проще: показать дорогу к центру.

Поэтому в следующий раз, когда увидите на дорожном указателе странную черную "мишень", не спешите искать в ней предупреждение о камере или опасном участке. Возможно, вам просто показывают кратчайший путь в центр.