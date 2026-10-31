Черный шрифт и яркие рисунки: как правильно оформить индивидуальные номера во избежание штрафа

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, согласно действующему приказу ведомства № 166, ограничения касаются не только символов, но и ребра жесткости на знаках седьмого типа. Они должны обеспечивать максимальный контраст, чтобы камеры и патрульные могли легко считать информацию в любую погоду или ночью.

В то же время автомобилистам оставили простор для креатива. Если вы хотите украсить бампер логотипом компании, личной символикой или оригинальным рисунком, закон не ограничивает вас в выборе палитры. Графический акцент может быть абсолютно любого оттенка, ведь к нему цветные лимиты не используются.

Как узаконить новые таблички

Получить мечтательный металл на руки– это только половина дела. У водителя есть всего 10 дней, чтобы посетить сервисный центр с паспортом, идентификационным кодом и старым техпаспортом. Администратор внесет свежие данные в реестр и выдаст новое свидетельство о регистрации, где в графе "Особые отметки" будет вписана ваша эксклюзивная надпись.

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"Управление автомобилем с номерными знаками, сведения о которых отсутствуют в регистрационных документах, являются нарушением законодательства",– строго предупреждают представители ведомства. То есть, если просто прикрутить новые жести и уехать по делам без официальной перерегистрации, первый же экипаж патрульной полиции может выписать штраф.

Нюансы онлайн-заказа

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, во время бронирования номеров через интернет следует быть крайне внимательным. выбором категории транспорта. Если водитель легковой машины случайно закажет квадратный формат, предназначенный для мотоциклов, администратор просто не сможет выдать такую табличку для установки на обычный седан, и заказ придется отменить.

Также раньше мы писали, что больше 220 тысяч транспортных средств уже успешно переоформили через приложение Действия. Во время такого цифрового соглашения новый владелец может бесплатно оставить старые государственные знаки или заказать новые со специальной серией DI, которые удобно доставят по почте.