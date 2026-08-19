Chery делает ставку на роботов: в следующем году хочет продать 10 тысяч гуманоидов для полиции

Как сообщает CnEVPost Со ссылкой на Reuters, Aimoga уже ведет переговоры с несколькими потенциальными площадками для IPO. Конкретное место листинга и сроки пока не называют, но у компании рассматривают выход на биржу как способ привлечь средства для дальнейшего развития технологий и масштабирования бизнеса.

От автомобилей до гуманоидных роботов

Aimoga появилась внутри Chery в январе 2025 года, то есть бизнесу фактически еще нет двух лет. За это время компания поставила более 3000 роботов, причем около 2000 из них были отправлены за пределы Китая.

Сейчас техника Aimoga уже работает более чем в 60 странах и регионах. Следующая цель гораздо более амбициозная: 10 тысяч поставленных роботов за один год и последующее вхождение в число крупнейших мировых производителей робототехники.

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Для Chery такое направление выглядит логичным продолжением технологической экспансии. Компания давно не ограничивается классическими автомобилями, а работает с электрификацией, автономными системами и другими новыми видами мобильности. Авто24 раньше рассказывал о первом летающем автомобиле Chery, который компания показала еще в 2024 году.

Работы Chery уже работают в полиции

Одним из ключевых направлений Aimoga стали работы полиции.

В начале года компания представила гуманоидные роботы, которые могут помогать в регулировании дорожного движения, направлять потоки людей и выполнять информационные функции в общественных местах.

По данным компании, 110 таких роботов уже работают в нескольких китайских городах.

В Chery объясняют, что подобные машины могут быть полезны там, где людям приходится работать в сложных условиях, в том числе под сильной жарой, дождем, среди выхлопных газов или рядом с плотным дорожным движением.

Именно этот сценарий Aimoga считает перспективным и для экспорта, особенно для стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Главный рынок видят за пределами Китая

Aimoga пытается не зависеть только от внутреннего китайского спроса, поэтому активно продвигает сервисных и компаньонских роботов за границу.

По словам руководителя направления Чжана Гуйбина, компания стремится работать глобально, хотя на каждом новом рынке технику придется адаптировать к местному законодательству и требованиям клиентов.

В США Chery также не исключает появления в будущем, хотя конкретных планов по роботам или автомобилям пока нет.

Для самого Chery интернациональная экспансия издавна стала одной из основных стратегий. В Украине бренд также работает официально и имеет локальную модельную линейку. Авто24 недавно тестировал новые гибридные и электрические Chery, представленные на украинском рынке.

Гуманоид стоит как неплохой автомобиль

Весной Aimoga начала продавать роботов непосредственно китайским потребителям через фирменный магазин на JD.com.

Гуманоидный робот стоит 285 800 юаней, что соответствует примерно 42 100 долларам. Четвероногий робот-собака значительно более доступный и оценивается в 15 800 юаней, примерно в 2300 долларов.

Для сравнения: по цене одного гуманоида в Китае можно приобрести хорошо оснащенный автомобиль Chery или даже два автомобиля этой марки.

Сам автомобильный бизнес Chery сейчас также быстро электрифицируется. К примеру, компания уже представила электрический пикап Himla EV с ценой от 18 300 долларов, который в базовой версии стоит менее половины цены гуманоидного робота Aimoga.

Почему Chery хочет вывести Aimoga на биржу

В компании объясняют, что IPO требуется не только для привлечения средств.

Листинг должен повысить прозрачность бизнеса, качество корпоративного управления и операционные стандарты. Для Chery это не первый случай, когда отдельное технологическое направление получает самостоятельный биржевой статус.

Поставщик автокомпонентов Bethel Automotive вышел на биржу в Шанхае еще в 2018 году, а компания Efort, занимающаяся робототехникой и автоматизацией, провела листинг на STAR Market в 2020 году.

Нынешний момент для IPO робототехнического бизнеса выглядит также благоприятным, поскольку китайский рынок гуманоидных роботов переживает волну активного интереса инвесторов.

Chery сравнивает роботов с ранним рынком электромобилей

Чжан Гуйбин сравнивает состояние китайской робототехники с автомобильным рынком несколько лет назад, когда производители электромобилей появлялись один за другим, а конкуренция быстро усиливалась.

По его прогнозу, подобный сценарий ждет и роботов: часть компаний исчезнет или объединится, а борьба за цену станет очень жесткой.

В то же время, массового распространения гуманоидных роботов Chery не ожидает уже завтра. В компании считают, что технологии может понадобиться около десяти лет, прежде чем она созреет к действительно большому рынку.

Пока Chery использует Aimoga как еще одно технологическое направление наряду с автомобилями, электрификацией и новыми видами мобильности. И если нынешние планы сбудутся, уже в следующем году роботов Chery по миру могут поставить больше, чем некоторые небольшие автомобильные бренды продающих машин.