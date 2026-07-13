Chery готовит новый компактный пикап для мирового рынка: что о нем известно

Первоисточником документов стал ресурс Cars.co.za, а впоследствии информацию распространил CarExpert. Хотя компания Chery пока официально не подтвердила этот проект, зарегистрированные в Южной Африке документы свидетельствуют о подготовке серийной модели, сочетающей комфорт городского кроссовера с практичностью пикапа.

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Кроме того, производитель намерен создать на этой же базе вариант внедорожника под суббрендом Tiggo, отмечает Carscoops. Новинка ориентирована на глобальные рынки, включая Китай, Южную Америку, Южную Африку и отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Городской стиль, практичность и особенности дизайна

Внешний вид будущей новинки демонстрирует мускулистый дизайн кроссовера, адаптированный под формат пикапа с двойной кабиной. В передней части автомобиля установлены полноразмерные дневные ходовые огни, дополненные крупной выделенной надписью Chery. Внедорожный характер подчеркивают массивная нижняя облицовка кузова, темный бампер и алюминиевые защитные пластины.

Элементы профиля и задней части кузова:

Четырехдверная кабина с высокой линией кузова и скрытыми ручками задних дверей.

Относительно короткий грузовой отсек с выраженными квадратными колесными арками.

Контрастная черная крыша и спортивная дуга позади кабины.

Узкие светодиодные задние фонари на всю ширину кузова, вертикальные двери багажника и имитация защитных накладок на заднем бампере.

Оснащение салона и техническая архитектура

Официальные детали интерьера пока держатся в секрете, однако последние новинки компании Chery позволяют ожидать премиальной отделки. Салон получит высококачественный пластик, большой отдельно стоящий дисплей мультимедийной системы, объединенный с цифровой приборной панелью, беспроводную зарядку для смартфонов, функции подогрева и вентиляции передних сидений, атмосферное освещение кузова и панорамную стеклянную крышу.

Грузовая платформа ориентирована на универсальность, а не на максимальную грузоподъемность, поэтому для перевозки длинномерных предметов предусмотрены складывающиеся сиденья второго ряда с возможностью сквозной загрузки в салон. С технической точки зрения новинка основана на модульной архитектуре T1X с несущим кузовом вместо классической рамной конструкции шасси. Автомобиль будет оснащен независимой задней подвеской, что позволит обеспечить управляемость и плавность хода на уровне легкового автомобиля.

Варианты двигателей и плагин-гибридная система CSH

Chery может использовать для нового пикапа широкую линейку силовых агрегатов. Базовые модификации, вероятно, получат 1,6-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, тогда как флагманские версии могут комплектоваться более новым 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим мощность 210 лошадиных сил.

Также гарантировано появление плагин-гибридной модификации на базе новейшей фирменной системы Chery Super Hybrid (CSH), которая уже используется в кроссоверах линейки Tiggo. Эта установка сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, электродвигатель и аккумуляторную батарею. Гибрид способен обеспечить запас хода исключительно на электрической тяге до 90 км. Покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом, а также функцию двунаправленной зарядки (V2L).

Конкуренты и ожидаемые сроки дебюта