Chery обогнала Honda и Mazda в Великобритании всего через год после дебюта

Этот результат позволил Chery превзойти суммарные июльские показатели Honda и Mazda, которые зарегистрировали всего 2912 автомобилей (1362 единицы в Honda), сообщает Carscoops. Китайский бренд также опередил по продажам известные марки, как Citroеn, Dacia и Suzuki.

Стремительный рост и успех дочерних брендов

Первые регистрации автомобилей Chery в Великобритании прошли в сентябре прошлого года, а уже к весне линейка внедорожников Tiggo расширилась до четырех моделей. С начала года компания реализовала 21 191 автомобиль, опередив Citroen, работающий на британском рынке с 1919 года и продавший за этот период 18 324 машины.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Общая картина продаж становится еще более масштабной с учетом сестринских брендов концерна:

Omoda: 3403 зарегистрированных автомобилей за июль;

Jaecoo: 5502 реализуемых единиц в месяц;

Совокупный результат Chery, Omoda и Jaecoo: 12117 проданных авто за июль.

Этот общий показатель почти сравнялся с месячным результатом Volkswagen (14054 авто) и практически вдвое превысил продажи Toyota (6653 авто). Особенно популярным стал кроссовер Jaecoo 7, который в марте возглавил общий рейтинг продаж в стране, а по итогам июля занял четвертое место, опередив младшую модель Jaecoo 5.

Реакция мирового автопрома на экспансию