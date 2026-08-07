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Chery обогнала Honda и Mazda в Великобритании всего через год после дебюта

Китайский автопроизводитель демонстративно наращивает присутствие на рынке Великобритании, захватив 2-процентную долю менее чем за 12 месяцев с момента старта продаж. По итогам июля компания реализовала в стране 3212 внедорожников.
Chery обогнала Honda и Mazda в Великобритании: статистика продаж

Chery становится лидером рынка Великобритании

Данила Северенчук
logo7 августа, 15:11
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Этот результат позволил Chery превзойти суммарные июльские показатели Honda и Mazda, которые зарегистрировали всего 2912 автомобилей (1362 единицы в Honda), сообщает Carscoops. Китайский бренд также опередил по продажам известные марки, как Citroеn, Dacia и Suzuki.

Стремительный рост и успех дочерних брендов

Первые регистрации автомобилей Chery в Великобритании прошли в сентябре прошлого года, а уже к весне линейка внедорожников Tiggo расширилась до четырех моделей. С начала года компания реализовала 21 191 автомобиль, опередив Citroen, работающий на британском рынке с 1919 года и продавший за этот период 18 324 машины.

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Общая картина продаж становится еще более масштабной с учетом сестринских брендов концерна:

  • Omoda: 3403 зарегистрированных автомобилей за июль;
  • Jaecoo: 5502 реализуемых единиц в месяц;
  • Совокупный результат Chery, Omoda и Jaecoo: 12117 проданных авто за июль.

Этот общий показатель почти сравнялся с месячным результатом Volkswagen (14054 авто) и практически вдвое превысил продажи Toyota (6653 авто). Особенно популярным стал кроссовер Jaecoo 7, который в марте возглавил общий рейтинг продаж в стране, а по итогам июля занял четвертое место, опередив младшую модель Jaecoo 5.

Реакция мирового автопрома на экспансию

  • Успех китайских автопроизводителей на британском рынке привлекает внимание мировых автоконцернов.
  • В частности, генеральный директор Ford Джим Фарли предупредил сотрудников, что китайские бренды могут полноценно выйти на рынок США в ближайшие 5-10 лет, несмотря на текущие высокие пошлины и регуляторные барьеры.
  • Пример Chery в Великобритании доказывает способность новых игроков быстро потеснить традиционные бренды.
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